吳宗憲愛徒被陳零九帶過夜　嬲到直言「自生自滅」

台灣藝人陳零九去年2月宣布同拍拖10年嘅網紅女友呼呼分手，單身1年嘅佢，日前（13日）就被發現佢同吳宗憲力捧嘅樂壇新人Miusa過夜，消息一出更令吳宗憲嬲到直言如果Miusa真係拍拖，就會由佢「自生自滅」！

吳宗憲表示有聽聞Miusa最近同陳零九合作搞音樂：「年輕人的事情，我不管，她有跟我報告過，說要去那邊弄音樂，其他的製作人也在。」而愛徒心切嘅佢，亦認為Miusa演藝事業未有起色，唔應該掛住拍拖「因小失大」，並以女兒吳姍儒舉例道：「想成為巨星，就必須要有某一個程度的犧牲付出、勢必要放棄某些東西，吳姍儒都能做到，那麼Miusa呢？」似乎相當不滿Miusa拍拖一事。

至於陳零九方面，唔止係台灣當紅男團「五堅情」成員之一，今年更自立門戶開公司，而當晚被拍到同陳零九一齊搭車返對方屋企嘅Miusa，更係隔日下午時分，被影到佢從陳零九屋企離開，身上嘅衣服雖然冇變，但銀色袋就變咗做黑色旅行袋。對此，陳零九所屬嘅經紀公司回應道：「平常陳零九就常找朋友一起創作，當天零九與Miusa在零九家寫歌，製作人也在。」而Miusa嘅經理人亦表示2人認識已有一段時間，加上最近Miusa要收歌，所以邀請陳零九教佢創作：「他們基本上整個晚上都是在創作新歌。」