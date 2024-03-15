期間限定活動　新品搶先試

香港人最愛飲飲食食，除了識瓹窿瓹罅搵好野食，坊間亦有不同的主題期間限定活動，帶來琳琅滿目的食品和美食，刺激了大家的食欲，又可把握機會嘗新。

醉人清酒祭

日本清酒獨酌或配菜一樣得，不同地區的出品都有個人特色，即日至3月20日，精品超市於門市及網上商店舉辦第25屆清酒祭2024，會有19間酒藏和超過300款清酒出現。今年會五大風格為主題，亦有全新佳釀登場，包括富白花和蜜瓜香的龍水泉 山田錦 生酛純米大吟釀、富果香和米香的獺祭 登龍門 純米大吟釀和以龍年作主題的英勳 龍與貓 三割五分純米大吟釀等。另外還有果味鮮香的日本生酒和熟成清酒等選擇，在清酒祭期間，於門市或網上商店選擇推廣清酒或果酒，滿指定金額可換領氣酒酒專用杯、北極熊侍酒師公仔或購物禮券等，於銅鑼灣門市中庭消費滿指定金額會獲刮刮卡，客人有機會獲得購物禮券或佐酒小食等，指定會員選購指定數量清酒，最高可享87折優惠。

香港美味故事

香港18區各有特色和本地風味，啟德本土藝文空間兼咖啡室聯同本地非牟利社會文化企業和香港可可朱古力文化協會，於即日至3月18日舉行「味象十八：訢說香港文化故事展覽」，場內會有3位不同風格藝術家以不同方式打造出香港的景象，亦有以美食、交通工具等靈感設計作品。同時間，店內有原創開發的18區風味朱古力，如灣仔區以濃郁可可和煙熏氣息融合，再加果香和黑橄欖風味，中西區選用柑橘酸香和精緻花香混合，多元化飲食的九龍城區，就以鹹、甜和辛辣的味道作主調，每款各有特色。