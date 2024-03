張致恒(Steven)與老婆雯雯2019年奉子成婚,現時育有四子的二人多次在社交網公開表示經濟拮据,早前張致恒更上載支付平台的收款Code,進行網上「乞錢」,引來網民熱議。近日雯雯於社交網限時動態貼出照片,並寫下:「只想講一聲多謝,這對於佢哋係好大嘅禮物。Just want to say thank you.It's a very big gift for the boys.」原來是有網民向他們一家贈送了4張主題樂園的年票。據悉,現時主題樂園的成人銀卡價格將為1468港元,小童亦要1088港元,該網民出手都好闊綽!不過就有網民認為這樣只會讓他們一家變本加厲,愈來愈懶。

昨日雯雯再發文,問到:「有冇人有二手凍肉櫃?」被網民質疑她是否又想開網店做買賣抑或有其他新搞作。不過她即澄清表示自己純粹想要買二手凍肉櫃,「其實都係買個二手櫃姐,唔使咁複雜。」同時發現雯雯清空社交網的貼文,就連廣告貼文都被刪除,現時她只在限時動態分享近況。