羅天宇冇受「約炮」風波影響：相信是誤會！

無綫劇集《婚後事》演員黎諾懿、羅天宇和王敏奕今日（15日）到新城廣播，出席由薛家燕主持的錄音節目訪問，他們透露劇集即將進入結局周，羅天宇在劇中走搞笑路線，有一幕在沙灘的場景，他披滿成身廁紙、手執外賣袋加魚蛋，開心地瘋狂轉圈兼傻笑，劇組更以搞笑猴子Emoji遮蓋其重要部位，羅天宇笑言：「我哋畀觀眾抖吓氣，等部戲唔好咁Heavy。」另外講到羅天宇劇中的角色玩交友app，疑誤用前亞視主播曾子晴做約炮頭像，羅天宇回應表示無綫已經正在處理，亦發表了聲明，相信是誤會，他亦指自己未有受該事件影響。

黎諾懿透露在劇中飾演他太太的賴慰玲將會帶着重要的東西回來。講到王敏奕在劇中有多場情慾戲，問到老公曾國祥有否觀看劇集？王敏奕說：「佢唔喺香港。（咁唔捧場？）佢都有睇啲報道。」被網友封為「最美小三」的敏奕除了貌美，演技還相當了得，連在旁的黎諾懿都忍不住要大讚她演技進步神速：「我同佢第二次合作，今次我發現佢啲演技真喺成熟咗好多。」更指敏奕是繼李佳芯（Ali）之後，第二位不被人討厭的小三，而王敏奕則表示最緊要觀眾看得開心。

最後，談到《婚》劇的評分比內地熱門劇集《繁花》高，王敏奕指平常心面對，稱可能是評分的觀眾不同。講到續集，三位演員就指劇集已經很完整，未必會有續集。