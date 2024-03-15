MIRROR隊長Lokman推單曲　王智德何啟華力撐

男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman）首次推出單曲《如果電話亭》，Lokman格外重視今次處女作，他除了邀來電影《手捲煙》導演陳健朗執導MV外，並邀得MIRROR成員王智德（Alton）及ERROR成員何啟華（Dee）與一班跳舞好友客串演出，陣容鼎盛。

歌曲以多啦A夢的法寶來提醒自己與樂迷，做人有時可以不用太認真，可以閒來胡思亂想一番，不用太有條理，讓自己放鬆一下。陳健朗稱之所以答應執導MV，全因他一直都很欣賞Lokman：「由《狂舞派》時已經好喜歡Lokman，一直都想同佢合作，但我一年只拍一個MV，而今年嘅限額就俾咗佢。」陳健朗透露本來想以一Take過拍攝整個MV，但最終分拆成三部分，但每部分也是很長的鏡頭，當中有很多調度及位置要夾得很準，所以拍攝過程中大家不時會NG重新再來過。

Lokman首支MV特別邀請了很多朋友參與演出，他表示：「因為MV最初構思嘅故事，係想同呢班朋友一齊去歷險，但後來同導演傾完，就出現依家呢個，交流多啲嘅故事。」今次是Lokman、Alton及Dee首度同框演出，Lokman坦言作為他的首個MV，獲兩個最重要的兄弟助力演出，非常高興。三人同框，不少粉絲都極期待他們一同跳舞，比試舞技，不過今次只有簡單的身體擺動，Lokman解釋：「其實都算係一個鋪排，如果一嘢就耍晒如來神掌、降龍十八掌出嚟，咁之後大家睇咩呢？所以留多啲招數，往後先用。」至於Alton覺得即使沒有跳舞，仍可讓大家有所期待：「以往我哋三個一出嚟，大家就覺得我哋係會跳舞，但唔跳舞都可以有唔同火花，好似今次MV長鏡頭拍攝，都做到好多火花出嚟。」

在MV中，Lokman要吊威吔在空中打觔斗，但他指這並非最困難部分：「最難係上咗去透明舞台同兩位兄弟一齊跳舞，然後瞓喺度，航拍機喺我上面經過。呢個Moment係最辛苦，因為已經跳到濕晒、好攰，同好多汗，但航拍機嗰四把強烈風扇係咁吹住我哋，實在好攰又好凍，仲要唔知佢幾時走，實在好辛苦，吊威吔都冇咁辛苦。」