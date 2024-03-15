深圳南澳度假　享盡異國風情

三月底至四月初香港有不少假期，想感受異國風情又怕搭長途機的話，北上深圳南澳一樣滿有外國氛圍。南澳位於大鵬半島南端，三面環海風景秀麗，吸引不少特色民宿坐落於此。以下介紹5間各具古巴、意大利、北歐、日本及美國風情的民宿，帶張回鄉證便能周遊「列國」。

古巴城邦 無敵沙灘

趣墅HAJANA海邊民宿由幾幢舊式房屋組成，雖然外觀充滿懷舊感，但外牆塗上鮮艷顏色，加上復古傢俬、街燈、路牌及老爺車，瞬間讓人穿越到古巴的舊城邦。它擁有99間獨立客房，推開窗是180度絕美海景，甫下樓便是沙灘，還可玩盡各式水上活動。另設有4個主題天台，提供足球機、遊戲機、夾娃娃機及露天影院等娛樂設施，並不時有駐唱及音樂表演。餐飲方面，除可到燒烤吧「醫肚」之外，鄰近還有小酒館、咖啡館等，不妨點杯Mojito來趟古巴之旅。

意國特色 洞穴餐廳

波西塔諾位處意大利南部阿馬爾菲海岸，是一個崖上的絕美小鎮。深圳這間波西塔諾懸崖海景美宿，就把當地建築復刻過來，一座座小白屋從海邊依着懸崖而建，座享大鵬半島無敵海景，步行10分鐘更可到達藍寶石沙灘。住宿套票除了房間之外，還包含雙人早餐、下午茶及晚安甜湯，並贈送20分鐘免費美拍服務，攝影師會為客人於民宿四周拍照，至啱打卡留念。離民宿30米是專屬懸崖海景餐廳，提供多國菜餚，大地色的巖石空間恍如洞穴，處處都是打卡點。

北歐建築 獨立湯泉

嵐惜‧湯泉泡池酒店坐落於深圳第二高山七娘山的山腳附近，佔地3萬餘平方米，純白色幾何建築搭配自然山景，出奇地和諧舒服；而且每件傢俬與裝飾均簡約典雅，讓人有走進北歐小鎮的感覺。這處奉行「一宅一院一湯泉」理念，每間客房均擁有私家花園庭院和湯泉泡池，冬作湯泉夏作泳池，七娘山的泉水更藴含豐富微量元素如鐵、鋅、硒等。其他配套包括牌藝室、露天酒吧及戶外山泉泳池等，親子農場則飼養了羊駝、兔子等動物，適合一家大細度假。

日式侘寂 避世氛圍

南澳大部分民宿都位處海邊，日夜同樣熱鬧，想遠離喧囂也有好選擇。這間苫也‧不若林度假民宿正是「大隱隱於市」，六幢白色建築村落式分布於山林之中，融入自然的同時營造日式侘寂美學，呈現出靜謐安逸的氛圍。客房Villa有24間，部分享有私人泳池、泡池、客廳及開放式廚房。晚上則會不定期舉辦音樂騷，免費提供酒水、飲料及點心。套票包含手信、九宮格精美早餐及晚安甜湯，另有攝影師半小時跟拍服務。

紐約公寓 一望無際

有別於南澳很多民宿走純白簡約路線，看見海美式精品民宿將美國紐約曼哈頓的裝潢搬了過來，設計猶如美式Loft公寓。藍色牆身由一樓咖啡店延伸至全間客房，配以油畫、壁爐、長梳化、首辦模型與輕音樂，踏入一刻感覺像走進美式電影場景。而且每間房都抱擁一望無際的海景，岸邊有許多船隻停泊，構成獨特的風景線。復古風的咖啡店很多人慕名而來，提供西式下午茶及特色西餐。附近更有魚排餐廳，快艇接送還可釣魚玩樂。