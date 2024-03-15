魏浚笙陳年片曝光疑變臉　激動自製360度對比圖

人氣男神魏浚笙（Jeffrey）尋日（14日）被爆出未出道前、2017年拍攝嘅政府宣傳短片被曝光，當時只得19歲嘅佢靚仔樣同依家疑似有出入，即陷「變臉」疑雲。男神變靚啲，佢自己就講過係多得努力瘦身先有咁嘅男神Look，不過網上都有人質疑佢有「執過」個樣。為咗解答網友嘅疑問，Jeffrey即急急上載大批新相舊圖做對比，由眉眼、側面、半身腹肌，正面高抄等角度，務求做到360度畀大家睇清楚，加上佢出賣自己童年相、學生相、暗瘡照等，非常大犧牲。

附文佢就提到自己嘅天敵係「肥胖和水腫」，自己由細肥到大，係靠毅力去戰勝呢一切，就算依家都係每日飲齋啡、食薄荷糖維持生命，而拍攝7年前嘅宣傳片時，更係起濕疹同出風瘌：「我由細肥到大，係癡肥嗰種基因嘅人，婆婆媽咪都係超大size 基因遺傳到了我，為了減肥和拒絕水腫，每天做運動，碌面去水腫，完全不吃東西，每天飲4-6杯齋啡，身邊工作人員都知道其實我只靠薄荷糖維持生命，所以從一出道我就說過水腫和肥胖真的好影響我，我是一吃東西，味精會上鼻，個鼻會更大，為了維持最佳狀態，我每天都自律忍口配合做大量運動。

其實這條影片，當時的我起了濕疹和出風瘌，所以把原本就肥的我變得更腫，完全再上升到另一個層次，但接了工作就是不舒服硬着頭皮都要把它完成。所以整條影片最後用很灰很灰的顏色掩蓋現實中又紅又腫的我。」自揭辛酸變靚嘅心路歷程。