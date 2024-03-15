英國樂隊Slowdive來港開騷氣氛迷幻　青葉市子天籟靚聲

90年代英國Shoegaze搖滾樂隊巨頭Slowdive與日本唱作女歌手青葉市子昨日（14日）來港假亞洲博覽館舉行演唱會。打頭陣的青葉市子包住紅色頭巾與穿上綠色連身長裙亮相，一人獨佔舞台拿住木結他自彈自唱，中途又換彈電子琴，大晒天籟靚聲。她以英文與觀眾打招呼，又表示：「多謝晒，我有6年冇喺香港表演啦。」

壓軸的Slowdive以上年推出的新碟歌曲《Shanty》開場，之後新舊歌曲交替表演，女主音Rachel Goswell與男主音Neil Halstead以朦朧效果歌聲，配合層層疊疊的混濁電結他聲，營造迷幻氣氛。期間有觀眾以英語大叫：「我愛你哋！」Rachel開心回應：「多謝，好開心可以返嚟。」獲觀眾問候時，她又表示：「我好好呀。今日我哋好早6點就起行。」臨近尾聲，樂隊集中大玩經典大碟《Souvlaki》的名曲，先後表演《Alison》、《When The Sun Hits》與《40 Days》，引來觀眾High爆歡呼，完結後又不斷大叫「one more song」（玩多一首）。樂隊再次出場，安歌連玩3首，唱完沉靜哀怨的《Dagger》後，最後以翻唱英國樂隊Pink Floyd初代主音Syd Barrett歌曲《Golden Hair》加長版作結。