黃淑蔓演技精湛　勇奪「最佳微電影女主角」金獎

《第十一屆微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）》頒獎禮昨晚在灣仔會展舉行。藝人黃淑蔓（Feanna）憑《深房I am not alone》奪得「最佳微電影女主角」金獎。同時《深》亦獲得「最佳微電影製作」、「最佳微電影攝影」銀獎，成績驕人。

黃淑蔓首次贏得演技獎，在台上致詞時心情相當激動，眼有淚光，特別感謝客串演出的鄧家杰（Kakit）︰「我好少演感情戲，對住佢冇咁緊張，同埋少女心爆滿。」早前感染肺炎支原體持續發燒半個月，要接受住院治療5日的她本來心情沉鬱，病愈後卻接獲喜訊，頓時豁然開朗，指獲獎項對日後演戲打下強心針。

戲中飾演受分手傷痛及鄰居噪音困擾的女仔，挑戰相當大，她說︰「平時好少喺人面前喊，今次係好大突破，媽咪話我喺戲裏面好恐怖，我覺得係讚賞，覺得恐怖對我嚟講即係成功。」《深》更邀請了戲劇導師邵美君客串，淑蔓事前跟對方學戲：「未試過上演戲班，對我嚟講好似心靈療愈，喺《深》入面整到成身傷晒，有好多戲劇練習要做，好記得第一次唔敢面對自己，不過，拍攝嗰陣就夠膽面對自己。」

另外，她亦有份創作兼主唱的主題曲《I am All Alone》，覺得過程開心好玩，未來會多嘗試作曲。導演吳詠琪指看住淑蔓成長，見證她由小妹妹變成一個女人。淑蔓聽後十分感動，指吳詠琪是其啟蒙老師。