張繼聰冧爆送謝安琪呢份生日禮物：唔係物質嘢！

藝人張繼聰與太太謝安琪（Kay）今日（15日）帶同囡囡張靖（Kakaball），現身尖沙咀出席活動。張繼聰表示是首次一家三口出席活動，指平日也有活動邀請張氏一家四口，但大仔不喜歡幕前工，故會很尊重及保護他，就連社交網也很少貼囝囝的照片，他説：「但囡囡就有啲唔同，真係知道自己做緊乜，佢鍾意表演，似我細個5歲入行時都知係做乜。」他表示自己也有一套方針，亦有前輩好心提醒他要小心處理，擔心小朋友會有壓力：「我都有同個女Keep住傾，所以佢絕對知自己做緊乜，做得好好。」他指若囡囡將來不想當幕前也沒有問題，指自己青春期時也脱離了幕前工作。

提到前日（13日）是太太謝安琪47歲生日，他表示已送上禮物：「唔係物質嘢，嘗試緊送一個全新嘅我畀佢，就係戒煙！」他指與太太相識時已是一名煙民，現正努力中，會以半年時間為成功指標。身旁太太Kay即表示是老公自發戒煙，對這份生日禮物相當滿意：「我從來冇要求過，人到某個年紀就有唔同嘅諗法。」提到老公張繼聰在社交網公開片段，彈結他與囡囡唱歌為她賀壽，Kay笑言他們本想製造驚喜，但當日適逢在家中故全程目擊，但依然很開心，至於生日願望，她希望所有朋友及長輩都身體健康。憑電影《4拍4家族》角逐今屆金像獎「最佳女主角」的她，被問到生日願望會否包括獲獎？她說：「我又真係冇咁諗，呢個建議都唔錯，隨緣啦！有份角逐嘅對手都係我好朋友，以前好多人話演員有斷層，但係睇到今屆『最佳女主角』提名名單，有好多唔同年紀女演員，有機會累積到作品演好嘅角色，呢樣已經好開心，係好健康現象。」