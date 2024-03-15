婚後事︱羅子溢爆喊誠心懺悔　感染力滿分

藝人羅子溢於無綫劇集《婚後事》一場與「父親」煒烈的哭別戲份，兩代演員可謂高手過招，為了演活臨終病患的痛苦，煒烈全程雙眼通紅、哭腔兼聲線沙啞，多次竭力做出抖大氣、有氣冇力及反白眼等狀態；談到場口拍攝感受，煒烈笑言：「我咁大個仔都未試過拍戲要喊足十幾個鐘咁耐。」而子溢更厲害，全程完美進入憂心又傷痛的狀態，對着彌留的父親竭力吐出的誠心懺悔，子溢雙眼全是痛心的淚水，其中一個痛哭位，更哭至嘴尖和鼻尖都有眼淚，感染力滿分。

對於喊戲獲讚，子溢開心感謝觀眾支持，坦言喊戲對自己仍有難度，對於被讚掌握得好，子溢笑言全靠遇到有好對手：「其實喊戲真係難，因為真係需要好多時間培養，我都唔係話好快就培養到感情嘅人，覺得最緊要係投入，監製都畀咗好多時間我哋培養，同埋呢套劇每個對手都好好，令你好容易就投入咗。」談到與煒烈在醫院的兩場喊戲，子溢坦言是自己最喜歡的喊戲之一：「因為喺現實入面子溢已經做咗爸爸，從啲小朋友嘅成長你會覺得時光過得特別快，所以有時對住老人家時，你會惋惜冇好好把握以前嘅光陰，所以嗰場戲好自然就會好真情流露，好有一種悔疚同傷心，眼淚就會流出嚟，我拍嗰時真係好傷心同個心真係好痛。」