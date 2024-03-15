林峯爆兩兄弟今年有望合作　吳卓羲被問及菊梓喬即落閘

藝人林峯與吳卓羲（Ron）今日（15日）為麥美恩主持的清談節目《Mayanne小喇叭》擔任嘉賓，林峯指在劇集《使徒行者3》中跟麥美恩合作過，故特意跟好兄弟Ron現身支持。

Ron稱跟林峯由訓練班相識至今25年，今次在節目中難得同框，不少回憶湧上心頭，問到會否擔心被麥美恩問感情事，他笑言自己並非第一天入行，所以不會輕易被套話：「如果有人追問，我就叫佢睇新聞，總之工作至上，冇乜拍拖時間，如果真係拍拖就要犧牲瞓覺時間。」隨後又拉開話題，表示自己最近在不同地方工作，剛剛從馬來西亞返港。提到他在當地宣傳電影時，欲跟女粉絲握手卻被對方請食檸檬，Ron為此解畫：「我有少少玩，趁佢擰轉身先遞隻手出嚟，佢係睇唔到，所以唔係佢冇禮貌，亦都唔係我冇魅力。（少人請你食檸檬？）老實講真係冇。」

另外，林峯指今年有機會跟Ron一齊拍劇，正在洽談中，而早前兩人已合唱新歌《友情未完》：「首歌籌備咗一年，我哋拍綜藝節目《披荊斬棘》嘅時候有呢個構思，覺得歌詞好貼合我哋嘅兄弟情。」問到為何不預另一位好兄弟黃宗澤一齊合唱？Ron即反問：「佢識唱歌咩？我冇聽過佢唱歌。」

而當談到Ron的緋聞女友菊梓喬最近簽新唱片公司，Ron聞言即落閘：「今日講返首歌先。（知唔知？）知，佢覺得開心同舒服就得，去邊我都會支持。（同佢係咪都友情未完？）梗係啦，我哋係朋友。」