Natalie Roush　百萬蜜桃臀

以前嘅觀念會覺得做網紅並唔算一種職業，只係隨住時代發展觀念不但唔同晒，更湧現各類型性感網紅，其中就有以蜜桃臀而聞名嘅Natalie Roush。

意外爆紅

蜜桃臀可以話係性感靚股嘅代名詞，而源自英文「Peach Hip」嘅佢，其實即係我哋以前所謂嘅翹臀。雖然名稱唔同，但都係指外形渾圓肉厚兼上翹嘅靚股，故此擁有蜜桃臀嘅模特兒，向來深受內衣及泳裝品牌嘅歡迎，而隨住網紅時代降臨，更出現唔少以美臀吸睛嘅性感女網紅，其中就有呢位來自美國嘅百萬級美臀網紅Natalie Roush。

雖然佢憑住蜜桃臀成名，吸引過百萬粉絲，原來早喺2014年已開始經營社交帳號嘅佢，其實一開始並非行性感路線，而係以打機直播及分享生活為主。據Natalie稱因為自己係個電玩迷，所以剛開始時以成為打機主播為目標，及至有次佢跟粉絲輸賭，若然過唔到關便Po比堅尼寫真找數，結果意外爆紅。

重拾自信

雖然Natalie擁有前凸後趷嘅火辣身材，尤其蜜桃臀更係勁吸睛，但係佢一直對自己嘅樣貌零自信，覺得五官唔夠標致，拍埋同齡嘅女仔身邊，講靚女一定輪唔到佢。直至比堅尼寫真事件後，獲得一眾粉絲盛讚佢身材惹火，從此令佢重拾自信，唔止經常以性感造型做直播，更開始喺社交帳號分享自拍性感靚相。

隨住人氣愈嚟愈勁，Natalie獲得唔少模特兒公司嘅邀請，拍攝內衣及泳衣廣告。而對自己身材充滿自信嘅佢，不但先後為多個品牌拍攝性感照，更頻頻推出性感寫真，實行全力吸金。隨住佢開始習慣喺鏡頭前，展現自己火辣身材，早前佢開設埋OnlyFans嘅會員帳號，等粉絲可以睇到更大尺度嘅限制級寫真。

Profile

出生地：美國

身高：167cm

三圍：34D-25-36

既有迷人蜜桃臀，又有激凸車頭燈嘅Natalie Roush，早前被問到點樣練出靚股時，佢就話係一邊打機一邊做深蹲動作，經過一段日子之後就能夠鍛煉上出翹嘅蜜桃臀喇！