【是日通勝】

農曆二月初七

甲辰年 丁卯月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：出行、會友、祭祀

忌：動土、開市、安床

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：30、48、37

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：宜帶伴侶出外散步，體會老夫老妻的感覺。

金牛座：該出手就別猶豫，機會是留給有勇氣的人。

雙子座：快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

巨蟹座：事業有突破，轉變是好徵兆，需做足準備。

獅子座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

處女座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

天秤座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

天蠍座：財運非常好，但處理感情問題要加倍小心。

人馬座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

山羊座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

水瓶座：錢銀來得快去得快，是時候要做理財計劃。

雙魚座：判斷力弱，易招致金錢損失，做事要小心。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）雞 易破財

鼠：情緒暴躁，易為一丁點小事大發雷霆。

牛：做事要懂得堅持，勿因小挫折而放棄。

虎：纏擾多時的事情獲解決，可鬆一口氣。

兔：身邊可能出現貴人，可帶來事業機遇。

龍：精神狀態佳，今天做起事來得心應手。

蛇：感情關係現裂痕，宜趁周末好好補救。

馬：財運不錯，若有投資打算，一試無妨。

羊：毋須對現狀感悲觀，要對前景有信心！

猴：整體運勢處於中等水平，沒甚麼煩惱。

雞：是日沖煞，易破財，消費要保持理性。

狗：心情不佳，整天處於一種疲憊的狀態。

豬：注意健康，調整作息時間，不宜熬夜。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最能發揮雙魚座天分的地方

雙魚座是一個充滿藝術靈感和想像力的星座，擁有豐富的情感世界和敏銳的觀察力，這使得他們在許多領域中能夠發揮出色的天賦。以下是一些最能發揮雙魚座天分的地方：

1.音樂藝術創作：雙魚座擁有豐富的想像力和創造力，能夠將自己的情感轉化為獨特的藝術作品。他們可能是優秀的畫家、作家、音樂家或舞者，通過藝術表達內心世界，觸動他人的情感。

2.心理輔導：雙魚座對他人的情感和需求非常敏感，能夠洞察他人的內心世界，並提供支持和安慰，這使得他們在心理輔導領域中非常出色，能夠幫助他人解決情感問題，促進個人成長和心靈健康。

3.義工和慈善事業：雙魚座對他人的需要和社會問題非常關注，具有強烈的同情心和慈善心，願意付出時間和精力幫助他人，可在義工組織或慈善機構中發揮重要作用。

4.兒童教育和輔導：由於雙魚座對人的關懷和敏感，可在兒童教育和輔導領域中發揮出色的天賦。他們能夠與孩子們建立深厚的情感聯繫，以富有創意和靈感的方式教導他們。他們可以成為優秀的幼兒教師、兒童心理學家或教育顧問，幫助孩子發展潛力和才華。

5.精神探索和靈性領域：雙魚座對於精神探索和靈性領域非常感興趣，能夠深入思考生命的意義和宇宙的奧秘，有着超凡的直覺力。他們有可能成為優秀的心靈導師、冥想教練或靈性顧問，幫助他人找到內心的平靜和幸福。