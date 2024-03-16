傳記片《音樂傳奇卜馬利》男星花逾1年學牙買加方言

近年歌手傳記片大受歡迎，例如英國男歌手艾頓莊（Elton John）的《搖滾太空人》（Rocketman）與英國樂隊Queen的《波希米亞狂想曲: 搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody），今次輪到被喻為「Reggae音樂教父」的牙買加男歌手Bob Marley生平被搬上大銀幕。《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》（Bob Marley: One Love）由英國男星Kingsley Ben-Adir飾演Bob Marley，英國女星「女版007」Lashana Lynch飾演其老婆Rita Marley。故事講述Bob於70年代中如何成名崛起，表演前被刺客槍擊，直到他1981年因癌症英年早逝的經過。

Kingsley起初猶疑應否接拍本片，因為他不是牙買加人，又不懂唱歌與彈結他，但Bob Marley兒子Ziggy Marley也認同這個選角。為演活角色，Kingsley花超過1年時間學習牙買加方言，片場中亦有7至8名語言專家協助。雖然他辛苦學會牙買加方言，但他表示除了在電影中表演以外不會再用：「我想尊重個語言，片場外無牙買加人指導同幫助我，我就唔會講。我只係想保持佢嘅神聖，你知冇？而個語言係電影公司同Bob Marley家人最初就同我講，係最重要嘅元素。」