東方日報C1：羅子溢做足心理輔導：唔想囡囡再咁難過

藝人羅子溢於無綫熱播劇《婚後事》的演出相當踩界，幸而太太楊茜堯表現明理大方，但同時間他卻傷透「前世情人」寶貝女的玻璃心，令他大感內疚，直言日後要為對方做足心理輔導，以免同類事件再次發生！

羅子溢兩年前簽下無綫經理人合約後，即接獲這個「踩界劇本」，並奉旨周旋於「太太」陳自瑤及「最美小三」王敏奕之間，更卸下以往陽光正氣形象，改演沉鬱落寞中年漢角色。劇集推出後引起極大回響，尤其連串情慾戲引起網民熱議，不過提到「最大衝擊者」，竟是愛女小珍珠，他坦言心痛非常！

子溢無奈苦笑：「我畀第一集佢睇，佢發現有個姐姐捧住蛋糕同爸爸講生日快樂，佢即刻耷低頭，個樣好唔開心，好明顯呷緊醋，我見到，惟有即刻抱走佢。佢依家仲唔知咩係真、咩係假，亦唔明爸爸同媽媽嘅職業，只係知道畫面可以投射到電視上面，我諗再有類似情況，真係先同佢做足心理輔導，唔想佢再咁傷心難過。」

楊茜堯魔力大 冇人埋老公身

說到劇中角色難抵「性誘惑」，子溢打趣自己沒有這方面的問題：「我好深信一句說話，就係『心動係本能、不忠係選擇』」，加上我老婆最大嘅魔力，就係令我抵抗到無窮嘅引誘，要知道我背後有雙強勁眼睛，邊個仲敢埋身呀？」他坦言入行20年，一早已見盡圈中靚人：「依家我同老婆培養出默契，見到靚人，無論男女都會一齊望多兩眼就真。」他又透露今次開工，太太從未現身片場探班：「大家一齊生活咗咁耐，佢都覺得我唔會搞出啲乜花臣啦，完全冇為我增添任何壓力！」

過往年多日子中，子溢工作一直處於「真空期」，他坦言：「我反而好感恩，可以利用呢段時間去沉澱，搵番初心同戒掉以往嘅輕佻浮躁，好明顯近呢兩年自己變化都好大。」「復工」後子溢除接拍《執法者們》及《廉政行動2024》外，年中將緊接再開拍另一套時裝劇，加上《家族榮耀之繼承者》推出，相信今年將有排忙，他更直言：「如果話今次角色好衰，我喺《家》劇直頭係人渣，不過繼續接演呢類角色都係我嘅意願，因為人有陰暗面同歪念，我可以將潛在心魔投射並加以發揮喺戲入面，演忠角係冇可能做到嘅。」

此外，子溢近日於《婚》劇與「父親」煒烈於醫院的哭別戲份，兩代演員可謂高手過招，子溢自言對喊戲仍感難度，更指最喜歡醫院的場口：「因為喺現實入面子溢已經做咗爸爸，從啲小朋友嘅成長你會覺得時光過得特別快，所以有時對住老人家時，你會惋惜冇好好把握以前嘅光陰，嗰場戲好自然就會好真情流露，好有一種悔疚同傷心，眼淚就會流出嚟，拍嗰時係好傷心同個心真係好痛。」

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