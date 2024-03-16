梁朝偉導演會頒獎禮封帝　自爆同是枝裕和合作大計

藝人梁朝偉 、古天樂、洪金寶以及太太高麗虹、林家棟、劉偉強、余香凝、梁雍婷、陳家樂、鄧麗欣、許靖韻、林峯、蔡卓妍、張繼聰、大鵬及魏浚笙等多位藝人和導演昨日（15日）出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮。梁雍婷身穿貼身閃亮粉裙，低胸上陣，大晒事業線，而許靖韻亦身穿全黑貼身一字肩透視裝出席，晚宴筵開33席。

活動上頒發了八個獎項，率先頒發「最佳新演員」獎項，由謝咏欣憑藉電影《但願人長久》奪得，在台上她感謝導演的提攜。而「最佳女主角」和「最佳男主角」分別由余香凝和梁朝偉奪得，余香凝更激動得流淚，她感謝導演簡君晉在她結婚生小孩後，仍然選擇相信她，令她有機會成為一個好演員，又指自己是一個好信任導演的演員，呼籲未曾和她合作過的導演，可以找她合作。另外已故導演羅啟銳奪「榮譽大獎」，由配偶張婉婷代領，「執委會特別獎」則是導演李子俊奪得。電影《年少日記》的導演卓亦謙獲頒發「新進導演獎」，鄭保瑞則獲「最佳導演」的獎項。

奪得「最佳男主角」的梁朝偉指很開心，因為有人認同和鼓勵他，又謂還記得第一日開工拍戲，當時飾演一位市井流氓，但被人指妝容不夠污糟，所以有所啟發，覺得做演員除了演技，造型也很重要，又謂合作講求緣分，要先了解對方的人生觀和價值觀是否一樣，才能一起拍電影。問到今次得獎有沒有增加他對金像獎的信心？梁朝偉說：「冇乜所謂，我成日都會覺得唔係一個獎，而係工作同熱誠，你付出幾多唔係一個獎可以衡量到，當然有獎就最好啦，但係當你付出好多，你做完之後會有滿足感。」提到日本導演是枝裕和想為梁朝偉度身訂造一部電影角色，梁朝偉指上年在東京電影節已經見過對方：「我哋有計劃會做一個電影，但未知幾時同埋角色，但我相信我哋不久嘅將來會有呢個計劃。」又指22號將會到德國拍電影。

而奪「最佳女主角」的余香凝在受訪時，心情仍未平復，再次眼泛淚光，直言在台下聽到自己的名字是，沒有反應過來，哽咽說：「覺得一路以來，可以嚟到呢一步好神奇。」又指能和梁朝偉合照非常開心，要好好紀念這一刻，又言希望之後可以和梁朝偉合作拍電影。問到今次得獎有沒有增加她對金像獎的信心？余香凝說：「冇諗到咁遠，依家我都仲未消化到呢件事。」又指不會特別舉辦慶功活動，只會和家人簡簡單單吃飯。

同場現年72歲的洪金寶手拿拐杖出席典禮，他曾因身體問題要以輪椅代步，洪金寶亦自言最近清減不少，體重亦都有所下降，更笑言被太太虐待：「有得食肥膩嘢，不過要戒澱粉質。」又指心中有不忿，所以不清楚要不要做運動：「我由九歲已經做運動，做到50幾歲，到依家70幾歲都仲要做。」更笑現在唯一會做的運動，就是郁動上嘴唇和下嘴唇。洪金寶亦感嘆現在香港電影環境惡劣，不但沒有新進的武打明星，又難有贊助商，謂很多好電影都做不下去，更透露最近只看了兩部電影。講到洪金寶最近坐輪椅逛街遇傷殘乞丐即讓路，更慷慨掏出大金額紙幣贈對方，引網民擔心他受騙，洪金寶直言：「人哋真喺冇咗兩隻腳，我知有啲乞丐比我仲有錢，不過最緊要喺個心，被人搵笨都冇所謂。」他又指最近有網民指成龍蒼老了許多，滿頭白髮，他滿面通紅不忿地說：「有邊個唔會老，講嘅人唔會老？不過佢冇機會老，依家啲人講嘢真喺好不負責任，好多人為咗利乜都講得出。」

而穿着透視裝的許靖韻則笑稱今次是首次出席這個活動，托賴英皇電影《出租家人》才能參與，起初並不知道要穿甚麼衣服，所以問了好多人意見，又言宴會上有眾多導演和前輩，認為可以借用今次機會好好結識他們，即使不找她拍戲，但亦希望他們可以找自己唱主題曲或寫歌，亦特別提到希望可以再次和《出租家人》的導演劉偉恒合作，想從對方的身上學習更多。問到下一部電影她想挑戰甚麼角色？許靖韻說：「我想試吓做小三，因為現實生活係唔會做。」更自爆約十年前，曾被第三者介入感情：「當時我好癡纏，會想箍煲，不過依家唔會咁做啦。（有冇陰影？）都有㗎，不過呢啲喺感情上嘅經歷，近年都冇再遇到呢啲事。」