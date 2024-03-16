「超人」亨利卡維爾被傳加盟《死侍3》演「狼人」

超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）被公認為漫威（Marvel）今年的「最強武器」，新一集除了有「狼人」曉積文（Hugh Jackman）強勢加盟之外，近日網上亦盛傳曾憑DC超級英雄「超人」一角而爆紅的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）將會於片中客串！

據知亨利將會在片中飾演另一時空的狼人，而他會穿上一件長啡褸出場，有心水清的粉絲就指根據描述的造型極有可能是漫畫中的「老狼人」，更有粉絲懷疑預告片中出現的狼人倒影好大機會就是亨利飾演的「老狼人」。

若然屬實，今次將會是亨利首次於MCU（漫威電影宇宙）中出現。其實一直以來漫威粉絲都好希望亨利加盟MCU飾演英國隊長一角，不過一直只聞樓梯響。不知道今次客串是否為他在MCU中試水溫？！

另方面，曾於《變種特攻》（X-Men）中飾演「鐳射眼」的男星James Marsden近日於訪問中被問會否於《死侍》新一集中驚喜中出現，他沒有正面回答，只表示他剛剛拍完《超音鼠大電影 3）（Sonic the Hedgehog 3 ），而劇組就在拍攝《死》的片場附近，確實會令人聯想他會順道客串該片。