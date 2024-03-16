天然去眼袋方法　告別顯老浮腫

眼袋是每個女生的噩夢，無論眼睛多有神采，一旦眼底有一層厚厚的眼袋，便會看起來衰老憔悴，令視覺年齡一下子老了10歲，即使靠化妝也遮蓋不掉。如果想有效消除眼袋，又不想動醫美手術，不妨參考以下幾個天然去眼袋的天然方法，擺脫老態。

1.冰熱敷

冰熱敷有助促進眼周的血液循環，排除多餘水分，改善水腫型眼袋症狀。方法非常簡單，可使用冷凍的冰湯匙代替冰塊冰敷雙眼，能夠避免冰塊的水滴的到處都是，而且減少雙眼凍傷的風險，使用冰湯匙比較便利和安全。至於熱敷則可以使用不燙手的熱毛巾敷在眼睛周圍，毛巾的熱力會促進血液流通，加速雙眼的新陳代謝，從而改善眼袋和黑眼圈的問題，亦可以紓緩眼部疲勞，每天堅持敷眼幾分鐘，效果便會愈見明顯。

2.按摩

按摩眼睛可促進血液循環和淋巴排毒，更可提拉眼周肌膚。首先可以先用眼霜塗抹在眼周肌膚，然後手指彎曲，把手指關節當作按摩滾輪，順時針打圈按摩眉毛位置，經過眉峰、眉尾、眼尾、眼下和眼頭，再回到眉頭，完成這一系列按摩後，會明顯看到眼袋減退，雙眼回復精神。若每天堅持按摩眼部，效果更好。

3.茶包

不少人都喜歡用茶包沖水喝，但沖完的茶包先不要掉，因為茶包當中含有大量兒茶素，有減淡黑眼圈、去眼袋和紓緩眼部浮腫的功效。只要把使用過的茶包靜待變涼後，輕輕地敷在眼周位置5分鐘，然後用清水清潔，堅持一段時間便會看到眼袋明顯淡化。不過使用時注意別使用釘裝的茶包，也建議先從茶包擠出液體，避免液體流入眼睛。