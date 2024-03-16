雙方認愛！柳俊烈否認出軌　韓韶禧發文向惠利道歉

韓劇《請回答1988》的37歲韓星柳俊烈去年11月中宣布與拍拖7年的同劇女星、女團Girl's Day成員惠利分手，事隔4個月，昨日（15日）他驚爆與29歲「最美小三」韓韶禧在夏威夷酒店泳池約會而傳出戀情。

雙方事務所均表示兩人身處夏威夷，但以「不干涉私生活」為由未有正面回應戀情，卻引發網民懷疑柳俊烈「無縫接軌」或是出軌，韓韶禧更被質疑是介入惠利與柳俊烈之間的「小三」，而惠利更與韓韶禧在社交網隔空開火。

柳俊烈今早（16日）透過事務所認愛，指年初確認對韓韶禧有好感，正在交往中，但否認在上段感情出軌。至於韓韶禧亦發文認愛兼致歉：「第一，因為有好感而展開關係，這是事實，但不要用「換乘（戀愛）」這個詞。通過展覽認識他是事實，但是通過一位攝影師的朋友參加那場展覽，因為聽說要一起出演新作品，所以便先跟他打聲招呼。

第二，彼此確認心意已經是2024年初，據我所知他與那位分手是2023年初，分手報道是在11月發布，以這個事實為基礎，我確認了我的心意而開始發展。第三，我那沒出息的限時動態，其實只要靜靜待着就好，是因為我不想聽到我「換乘」等各種謠言和故事，暫時失去理性而失言。這一點應該向那位道歉，我不夠明智的應對，也向大家真心道歉，不夠理性，感情用事，不管任何理由都是我的錯，我完全承認。

第四，相關（認愛）的報道應該很快出來，但我想和粉絲可以溝通的唯一途徑便只有blog，所以在這發了長文，以後會更好地學會管理自己，以更成熟的面貌跟大家見面。」