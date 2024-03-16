天后李玟離奇「復活」　驚爆死後宣言：在我離開這世界後...

天后李玟去年7月猝逝，近日她竟離奇「復活」，有內地博主利用AI技術模擬她拍片：「嘿你們好嗎？我是CoCo李玟，我知道你們會感到驚訝或者有些不真實，但請相信我，這是個充滿愛和感激的時刻，因為我有機會通過這段視頻與你們相聚，在我離開這世界的那一刻起，我一直能感受到你們無盡的愛和支持，你們熱情和信任是我音樂樂上最寶貴的財富，我想告訴你們，我深深的感激你們每一個人。」與此同時，另一已故男星高以翔，亦被用同樣技術製作影片，該博主更聲稱製作其他死者影片，要收取588元人民幣，並稱只要不作商業用途，就沒有法律責任。

片段公開後即引起熱議，有內地律師指按照《民法典》的規定，博主擅自製作李玟形象和聲音的虛擬影片，已侵犯了逝者的肖像權和聲音權，死者的姓名、肖像、名譽等受到侵害，其配偶、子女、父母有權依法請求行為人承擔民事責任。另有律師補充不管是否以商業營利為目的，擅自使用他人肖像都有可能構成侵害肖像權，而李玟的影片雖然不收費，但用作招徠製作影片生意，起了宣傳用途， 同樣可視為以商業營利作目的。