陳凱琳離家囝囝更生性　鄭嘉穎詐型：返嚟唔好又搞禍

藝人陳凱琳今早到中環出席環保活動，席間提到早前到米蘭及巴黎出席時歐洲活動，開心表示：「第1次去，係一次好好嘅體驗。本身自己好想去睇時裝表演，就去搵啲品牌搵吓有冇入場券。今次去咗10日、8日，老公鄭嘉穎同我講，你走咗之後，啲仔乖咗呀！」

原來鄭嘉穎覺得太太平時比較和善，很容易給囝囝們「蝦」：「佢哋會要求媽媽抱、孭同餵飯，我通常都會應承，但老公就要求佢哋自己做番啲嘢，我返嚟都覺得佢哋真係乖咗。（咁最終有冇打回原形？）老公就係叫我要記得唔好畀呢件事發生，返嚟之後唔好搞禍晒，佢做咗咁多功夫，我當然要幫手執行。」

至於身在歐洲睇騷期間，陳凱琳靦腆指自己缺乏經驗，未能以最佳狀態見人：「我自己1個人去，冇助手、化妝及髮型師跟身，日日喺度自己燙衫同轉妝，令我明白有啲錢真係唔慳得，下季真係要請人幫手。」她又透露自己正計劃開新節目，再過主持癮。而鄭嘉穎亦開始傾談新工作：「佢冇接工作年幾，其實都有好多因素影響，不過依家香港同大陸嘅工作都有接洽，佢儲夠（精力）可一次過爆發出嚟嘞。（會唔會返大陸好耐？）希望唔好啦，因為驚佢返嚟時，啲仔又打回原形，哈哈！」