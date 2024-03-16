ROVER成軍首次Busking　將赴台演出參加音樂節

樂隊ROVER四子卓金樂（Kim）、王希晉、雷濠權（Jason）、陳鎮亨（亨仔）、與KC（黃家灝）及Tsoul（田曜誠）到銅鑼灣街頭Busking。ROVER今次是成軍後首次Busking，不過心情並不緊張，皆因表演的歌曲《秒速八公里》已經相當熟練，亨仔笑言：「一陣間唔好炒。」

剛出道的ROVER被問到四人是否已經磨合，眾人聞言即起哄，指希晉曾表示自己被欺負，而希晉彈出彈入一時話沒有，一時又指住亨仔，Kim則指大家相處和諧，Jason更作勢要錫希晉一啖呵番，場面相當搞笑。ROVER亦透露將會到台灣春浪音樂節表演，到時除了演出外，更可以欣賞到樂隊TRASH的表演，可以好好向偶像學習。

至於由黃家灝（KC)及田曜誠（Tsoul)二人組成的限定組合KC&Tsoul現場載歌載舞，抱住享受心情演出，他們透露之後會到外地拍攝跳舞節目，拜訪跳舞老師及學習，但笑言要看Budget先可以落實到甚麼地方拍攝。問到最想跟甚麼人學習？Tsoul說：「最想嗰個係Micheal Jackson，但係佢已經唔喺度，佢係我偶像，對我影響好大。」