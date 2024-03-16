吳若希自認稱職媽媽　挑戰袁詠儀做包包狂人

藝人吳若希今日下午出席慈善活動，一家大細到場支持，相當溫馨。近日忙拍劇的她透露昨晚還抽空到內地搵真銀，今早即趕返香港陪一對子女，晚上還要再繼續開工拍劇，可謂分身不暇。她搞笑自稱「稱職媽媽」：「就算我好眼瞓，都會盡量起身送佢返學，咁劇組都對我好好，有足夠時間休息嘅，依家預算月底就可以正式煞科。」

吳若希又自爆最近買到心水手袋：「可能做得善事好心有好報，我睇中咗個好難買嘅包包，終於到手啦。（點買到？）識人好過識字囉，有朋友幫手，仲要唔係炒價，今朝到手我即刻拆出嚟用啦。（老公送？）我自己畀錢，每年我都會Set定目標，買幾多個袋，投資啲乜嘢，我理財唔錯㗎！（今年想買幾多個包包？）希望每季1個。（挑戰袁詠儀包包狂人嘅地位？）邊度挑戰到呀？佢呢啲殿堂級，我連門都未入到！」現場記者叫她拿「戰利品」給大家欣賞，她即搞笑讓經理人孭上身，又指自己因此心情相當興奮。

另外又談到「死敵」菊梓喬簽約新公司，吳若希笑說：「梗係知啦咁大新聞，我哋全公司喺度講緊。我都有公開送上祝福，咁係件好事。（冇私底下搵佢？）冇，我同佢冇乜聯絡，其實依家同劇嘅演員我都唔會搵，我個人好自閉，好驚等間又傳不和呀！」