人氣泰劇《Pit Babe》12位主演來港　用廣東話打招呼

以賽車為主題的人氣BL泰劇《Pit Babe》（極速戀人）近來在一眾同類型劇集中突圍而出，劇集12位主演包括：Garfield、Sailub、Pon、Topten、Lee、Pop、Pavel、Pooh、Benz、Nut、Ping和Michael，今日（16日）來港出席《「Pit Babe」首個亞洲巡迴粉絲見面會—香港站》記者會，與香港粉絲見面。活動上他們指非常開心可以來到香港，表示感受到香港粉絲的熱情，大會司儀更即場教了他們兩句廣東話，分別是「我愛大家」和「好靚仔」。

受訪時，12人稱昨晚才剛到港，還沒有時間好好遊覽香港：「不過今日一定會去。」表示非常期待到旺角、尖沙咀、維多利亞港等地方購物及飲食，亦指對車公廟非常感興趣，認為來到香港一定要去拜神。又謂他們覺得香港這個地方很涼快，亦都好緊張，因首度來講港開騷。

今次劇集題材是賽車，問到下次他們希望嘗試甚麼題材的劇集？他們指希望下次可以嘗試武打戲，又言非常欣賞成龍，如果有機會想和所有香港明星合作。他們的下一站見面會將在日本舉行，稱每到一個地方都會非常期待，因為可以見到當地的粉絲和品嘗當地的食物。