李君妍客串兩劇形象大不同　貼牆擘髀展好身手

藝人李君妍為無綫劇集《再見．枕邊人》客串，以斜肩小背心加短褲示人的她，大晒長腿之餘，一出場即大展好身手，貼牆擘髀！網民紛紛留言稱她為「功夫妹」，大讚君妍樣子甜美、身形勻稱之餘，身手亦相當了得。其實君妍確實有功夫底子，曾接觸過南拳套路約三年、亦曾跟知名動作女星楊盼盼學習詠春及泰拳，並參與過無綫綜藝節目《功夫新星》及《明星運動會》等拍攝工作。

談到出場技驚四座，君妍笑指為了這個鏡頭擘髀擘足大半日，不過見到觀眾喜歡，她亦感到值得：「好彩平時自己Feel到一緊都會鬆一鬆啲筋，亦好感恩監製淨係咁樣嘅小劇情，都會諗起可以用到我。我拍之前都有Keep住Warm Up，但因為拍攝要多角度，變咗都要長時間做住個動作，嗰日可以話大半日我都係做住嗰個動作，係有啲攰嘅。」除了大顯身手，君妍飾演的角色更花癡上身，追住羅天宇又攬又錫，相當進擊。

而於無綫另一套劇集《婚後事》中，君妍同樣以客串身份登場，飾演乖乖女。君妍表示能在同一時間向觀眾展現兩個感覺完全不同的角色，實在難得：「呢個巧合唔係咁易，好開心可以畀觀眾喺短時間內感受到自己做唔同角色嘅反差，亦好開心唔再被定型為只係打得嘅演員。」