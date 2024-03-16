【Zac玩Zac食】嶄新方法展現熟悉味道

一年一度嘅香港澳門米豬連星星塵埃落定，近年坊間嘅回響及關注度都相對跌Watt，有三星嘅唔一定比一星好食，冇星星嘅亦有好多臥虎藏龍；但近年新增嘅綠星星反而令市場關注，皆因新興嘅環保「Farm to Table」更能反映現代人嘅飲食文化。

日前去咗位於灣仔嘅樓上新餐廳Cafe Bau，主廚Kasey Chan嘅理念一直在可持續發展領域中深耕細作，透過高品質嘅本地食材製作美食，重新詮釋充滿香港特色美饌，向本地農夫和供應商致敬之餘，減少食物運輸而產生的碳排放，保護地球資源亦宣揚可持續發展理念。

Chef Kasey創作全新晚市嘗味三道菜套餐，聚焦於採用可追溯源頭嘅本地食材入饌，以別出心裁方式呈現傳統本地風味。套餐可從眾多菜式中自選一份頭盤、主菜和甜點；頭盤「基圍蝦千層酥」伴碟嘅蝦米蛋黃醬，加入咗經過三日慢煮、以蝦米和不同香料及辣椒提煉而成嘅自家製蝦米油嚟增添風味。Chef Kasey亦將提煉蝦米油剩低嘅蝦米重新製成蝦鬆，用於主菜「新鮮虎蝦意粉」中，實踐零廚餘低碳烹調理念。

主菜「鴻運農場平原雞」係餐廳嘅招牌菜，本地嘅平原雞以斑蘭葉、南薑、椰奶和其他十多種材料製成的高湯浸逾24小時，把雞肉蒸煮後再熟成封乾12小時，最後焗至皮脆肉嫩；配菜有大嶼山二澳米和多款時令菇菌，米香十足嘅二澳米加入菇菌水一同煲煮後，再加入羊肚菌及黑皮雞樅菌炒香，香氣馥郁。

甜品首推「摩登老婆餅配熱帶風情意式雪糕」，以傳統港式老婆餅為靈感，用百香果和糖冬瓜麻糬為基礎，配上椰子意式雪糕和蛋白酥皮，最後綴以香茅油紅棗汁，每一口都係熟悉卻新穎嘅味道和口感，絕對一試難忘。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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