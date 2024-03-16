蘇永康分享出道30年心得　唔怕畀AI取代

歌手蘇永康為陳少寶主持的香港電台節目《唱好音樂故事》任嘉賓，大談30多年來的音樂事業發展，更首次透露自己包辦歌曲宣傳的難忘經歷，他說：「1994年我推出唱片《沒有季節的火花》，可惜缺乏唱片公司的宣傳支援。我放了很多心機做音樂，不能看着自己的心血寂寂無聞。沒有人幫助，我惟有自己『行台』。當時廣播道的電台飯堂對我來說尤為重要，就算不是做節目訪問，我也經常到那裏『打躉』，跟DJ們聊天做介紹。（身為歌星不覺卑躬屈膝嗎？）為了推廣自己的音樂，我必須這樣做。」

幸於自我推廣下，蘇永康亦獲得回報：「唱片中有一首改編歌《讓我暖一些》，除了我翻唱之外，也有吳奇隆的版本。當年我不但要辛苦地『行台』，還要面對勁敵的競爭，就像『大衞打巨人歌利亞』一樣。幸而我的歌曲在香港電台流行榜中佔據較高位置，證明『我自己做到嘢！』」他形容此事更重要是引起了唱片公司高層注意，成就了他日後的音樂事業。

對於近年大眾關注歌唱比賽，蘇永康亦分享了他的見解：「AI年代的來臨，令我們可以透過電腦調校出美妙的歌聲，但AI不會教曉大家如何用歌曲說故事。我認為大家應多花心思留意歌詞，研究如何說故事。歌唱參賽者愈唱愈動聽，正正是因為所說的故事能夠感動人心，而非單靠歌唱技巧。」