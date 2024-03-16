真「龍九」陳法蓉現身　讚「LOONG 9」夠特別睇片笑到肚攣

歷屆港姐組成的「慧妍雅集」今晚假尖沙咀舉行成立42周年慈善晚會，全晚獲得7位贊助商鼎力支持，令所籌善款順利達標。一眾會員包括陳法蓉、朱玲玲、曹敏莉、趙雅芝、翁嘉穗、關楓馨、陳楨怡及邵初等紛紛亮相，場面相當熱鬧。

曾於電影飾演角色「龍九」的陳法蓉，角色名近日翻Hit，受訪時她笑說：「幾開心，坦白講呢啲片種過往都係農曆年先重播，《亞洲超星團》總決賽結果公布嗰吓我都唔知LOONG 9係乜意思。（妳有追睇節目？）因為好朋友洪欣囝囝張鎬濂有份參加嘛，我都有幫佢打氣同拉票，其實TVB都有邀請過我做其中一集嘅小評判，不過驚畀人話我徇私，所以最終冇做到！」

她笑指「LOONG」其實是潮語：「依家冇人講Dragon啦，好多人send片畀我睇，又知道團名係「龍年9個」嘅意思，我覺得都幾特別，加上網民好有創意，整咗好多片出嚟笑到我肚攣。我真係唔介意，睇完仲分享畀朋友一齊睇。（正牌龍九會唔會出番嚟再拍戲？）真係唔知，但我最近有同無綫傾緊再拍電視劇，監製係鍾澍佳。（即係《新聞女王2》？）剛開始傾，佢冇同我講係邊套戲，其實只要故仔好，我係樂意接演嘅。」

她又透露目前已簽約新經理人公司，將向帶貨、綜藝及廣告方面發展。談到張鎬濂最終未能成團，她坦言：「宣布嗰刻佢真係好緊張，我好明白參加比賽好想贏，但我覺得佢應該e enjoy過程，佢賺嘅嘢都好多，Rain讚過佢好多次。（佢想轉去拍戲？）香港藝人可以好多方面嘅發展，多啲嘗試都係好事。」

同場，港姐出身的莊思明亦有現身，男友楊明未有現身。一身性感打扮的思明找來孿生家姐莊思華當partner，兩姐妹同樣搶鏡。談到今晚衣飾，思明透露：「為咗着呢條裙，我好勤力咁跑咗10日步。我好遲先試衫，準備嘅時間唔係好夠，惟有節食同跑步，好驚着出嚟唔好睇。（有畀楊明過目？）我試衫嘅時候影晒畀佢揀，佢都話呢套好特別、好靚，簡單得嚟有啲嘢睇。」

談到新工作，思明笑答：「都係《愛·回家》，之前去咗橫店工作，就一路歸唔到隊，依家角色有新發展。（同楊明會有對手戲？）有同場，但我哋嘅角色冇關係，唔知點解咁安排，其實我哋冇乜所謂。」她又指與楊明結緣於首輯《愛·回家》，故這套處境劇為他們來說相當有意義：「唔知點解佢當時係咁約我食飯，冇辦法啦，佢咁有誠意，我又得閒咪去囉。（即係定情劇啦）可以咁講嘅。」

至於婚事安排，思明打趣：「我哋年年都話盡快，答到好厭。我都希望有啲新鮮嘢同大家講。我哋真係會盡快嘅，但今年得番8個月嘞，我見我啲朋友籌備婚禮需要好長時間。（想大搞？）想，我哋兩個都鍾意熱鬧，始終係人生大事，梗係想最好嘅朋友、屋企人同親戚都能夠參與。有朋友提議我出埠搞，但如果係咁能夠參與嘅人數就好少，我哋唔想請漏人。呢個婚禮我籌備咗8年，一定會好完美，相信我啦。」

另外，「中年好聲音」周吉佩（吉吉）與07年落選港姐太太黃彥欣結伴到場。周太與黎諾懿太太兼慧妍主席李潔坤瑩私交甚篤，故成功邀得吉吉於晚會上獻唱，周太雖未成為慧妍會員，但坦言稍後都會開始嘗試協助會務，不排除日後入會的可能。

吉吉與太太受訪時，齊聲表示首次參加港姐活動，大感興奮。周太保養得宜，這曾參與電視劇拍攝，問到可會考慮復出幕前，她靦覥答：「應該唔會嘞，推佢（吉吉）出嚟咪得囉，我派佢做代表，我主力要照顧屋企嘛。」

吉吉則透露稍後會與《聲夢》學員出埠拍攝音樂遊戲節目，又表示：「其實我好捱得，一日三餐冇得食都可以，好想試多啲嚴峻嘅trip，好似《無窮之路》咁，我真係好想參與，每個旅程都係一種體驗。（最想去邊？）歐洲啦。」