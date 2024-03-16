近年新款手機嘅「擠牙膏式」更新，而經常被人詬病，不過有位性感模特兒同樣玩「擠牙膏式」性感，粉絲唔單止冇投訴，仲愈睇愈興奮，佢就係來自俄羅斯嘅Polina Sitnova喇！

吸Like有計

乜嘢叫做「擠牙膏式」性感？出生於俄羅斯莫斯科嘅Polina Sitnova就係最佳人辦，早喺2016年開始經營社交帳號嘅佢，當時已主力分享性感寫真照，要知道呢位俄妹唔單止樣索，前凸後趷嘅身材更係火辣誘人，加上每張照片都例必會露出胸前深溝，試問網民點會唔睇到流晒口水吖！而Polina相當識得掌握粉絲嘅心理，每次出Po之後都會留言，話如果呢張相片能夠獲得幾多個Like，下次就會以更加性感嘅造型示人，就係咁，令到一眾粉絲瘋狂畀Like！雖然佢口中所謂「更加性感」，實情只係露多少少肉而已，但係足已令到粉絲興奮無比。

正因為呢種逐啲逐啲咁將性感度升級嘅做法，唔單止令佢嘅人氣愈嚟愈高，粉絲人數更係有增無減，難怪佢話自從由俄羅斯遠赴美國發展後，模特兒及網紅事業更上層樓。

先知先覺

大家咪以Polina只係得個殼而冇內涵，喺高中時期佢已經係一名高材生，而喺大學修讀市場學嘅佢，更以一級榮譽畢業，呢點亦成為佢日後開展性感網紅工作嘅最大助力。

可能有人會疑問，既然佢讀書叻人又醒，點解後來會投身模特兒界呢？原來讀大學時，Polina為咗賺取學費便兼職做模特兒，憑住亮麗外形而獲得高人氣之餘，更以時裝模特兒身份，喺多個時裝展上亮相。佢自覺將來能夠喺模界闖一番成績，於是喺2016年時便決定移居美國，全力發展模特兒事業之餘，更銳意發展網紅事業。據Polina解釋之所以咁做，原因在於佢相當睇好網紅行業嘅前景，同時又能夠同粉絲互動，亦係個最理想嘅搵錢方法。而隨住佢嘅寫真尺度愈嚟愈大，吸金力確實係愈嚟愈勁呀！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：34G-24-34

雖說Polina Sitnova經常玩「擠牙膏式」性感，引到粉絲流晒口水，但如果唔想等佢慢慢剝，其實佢早排開設咗OnlyFans帳號，一次過以最強尺度滿足粉絲嘅眼球。