梁朝偉稱帝出口術　盼金像獎再下一城

有份角逐金像影帝的梁朝偉，前晚在電影導演會周年晚宴率先「開齋」稱帝，對於表現獲認同，他大表高興，更恨獎恨到出口。至於成為影后的余香凝激動落淚，受訪時心情仍未平復過來。

梁朝偉、古天樂、洪金寶與太太高麗虹、林家棟、劉偉強、余香凝、陳家樂、鄧麗欣、林峯、蔡卓妍及張繼聰等，前晚盛裝出席影壇年度盛事《香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮》，現場筵開33席，席間頒發八個獎項，被視為金像獎前哨戰。早前失落亞洲電影大獎影帝的梁朝偉，憑英皇電影《金手指》摘下影帝殊榮，可說是為下月舉行的金像獎打了一支強心針。影后成為余香凝的囊中物，宣布賽果一刻她激動流淚，感謝導演簡君晉在她結婚生小孩後，仍然選擇相信她。「最佳導演」由鄭保瑞憑電影《命案》奪得；《但願人長久》女星謝咏欣獲頒「最佳新演員」；卓亦謙榮獲「新晉導演」；「榮譽大獎」則屬於已故導演羅啟銳。

與是枝裕和斟新作

勇奪「最佳男主角」的偉仔直言很開心，因為獲得認同和鼓勵。猶記得第一日開工拍戲，飾演市井流氓的他被指妝容不夠污糟，他由此獲得啟發，認為做演員除了講求演技，造型亦很重要。他又指合作講求緣分，要先了解對方的人生觀和價值觀是否一樣，才可以一起拍電影。今次成功摘下影帝寶座，問他是否有信心下月再下一城，在金像獎再次稱帝？他表示：「冇所謂啦！我成日會覺得唔係一個獎，而係工作同熱誠，你付出幾多唔係一個獎可以衡量到。」不過，奪過5次金像獎影帝的他率直表示：「當然有獎就最好啦，當你付出好多，做完之後會有滿足感。」提到日本導演是枝裕和想為他度身訂造電影角色，偉仔透露去年在東京電影節已見過對方：「我哋有計劃做一部電影，但未知幾時同埋角色，但相信不久嘅將來會有呢個計劃。」並預告本月22日將到德國拍電影。

「最佳女主角」得主余香凝受訪時仍未平復心情，再次眼泛淚光，直言在台下聽到自己的名字時，未能即時反應過來，她哽咽說：「覺得一路以來，可以嚟到呢一步好神奇。」又指可以和偉仔合照非常開心，要好好紀念這一刻，亦希望之後可以合作拍戲。問到今次封后，會否對金像獎更有信心？她說：「冇諗到咁遠，依家我都仲未消化到呢件事。」她表示不會特別舉辦慶祝活動，只會和家人簡簡單單吃飯。

同場見現年72歲的洪金寶手持拐杖亮相，曾因身體問題要以輪椅代步的他，自言最近清減不少，體重有所下降，更笑言被太太虐待：「有得食肥膩嘢，不過要戒澱粉質。」他更直言心有不忿：「我由9歲已經做運動，做到50幾歲，到依家70幾歲都仲要做。」談到他近日坐輪椅逛街時遇到傷殘乞丐，慷慨掏出大面額的紙鈔，有網民擔心他受騙，他說：「人哋真喺冇咗兩隻腳，我知有啲乞丐比我仲有錢，不過最緊要係個心，畀人搵笨都冇所謂。」