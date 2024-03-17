星玄｜水瓶女楊千嬅打破合照潛規則　零P圖直出獲讚可愛

今日係3月17日，幸運星係水瓶座，運氣好得令人羨慕，最啱做多啲有意義嘅事。楊千嬅係圈中廣為人知嘅「水瓶女」，近年佢不停喺世界各地開巡迴演唱會，早前就喺澳門舉行咗兩場個唱，藝人許紹雄一家都有去捧場，千嬅同台下嘅許紹雄打招呼嗰陣，仲加多個敬禮，得知許紹雄個女啱啱結婚，千嬅好識做即時封利是畀佢哋，祝佢哋百年好合，多做有意義嘅事，果然帶嚟好運氣。

最近有內地網民踢爆明星同廠商合照潛規則，指原來只要係品牌安排嘅藝人，啲相全部要經過官方P圖，點知楊千嬅竟然打破規則原圖直出，獲網民大讚佢可愛。見千嬅以低胸紅色長裙上陣，露出迷人鎖骨，零P圖下皮膚狀態依然唔錯，保養得宜。

今日亦係農曆二月初八，宜出行、理髮、掃舍，今日最旺嘅生肖係虎，桃花旺，跟伴侶加強交流關係更好。影帝梁朝偉就係屬虎，雖然貴為影帝嘅佢，多年嚟已經攞獎攞到手軟，不過佢近嚟事業再創高峰，成為首位「三金影帝」，仲攞埋「終身成就金獅獎」，偉仔每次出席頒獎禮時，都可以見到老婆陪到實一實，其實兩個人相識到相愛，經歷過無數次嘅風雨，即使兩人已經相愛35年，仍然會不時喺社交網分享合照放閃，難怪今日偉仔你桃花最旺喇。