【是日通勝】

農曆二月初八

甲辰年 丁卯月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：晚上11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：出行、理髮、掃舍

忌：行喪、安床、立約

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：40、09、47

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

金牛座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

雙子座：平凡是福，懂得感恩，可望迎來愉快一天。

巨蟹座：有必要檢討財務狀況，可避免荷包大出血。

獅子座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

處女座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

天秤座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

天蠍座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

人馬座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

山羊座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

水瓶座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

雙魚座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）狗 易破財

鼠：特別易抱怨，但對改善現狀沒有好處。

牛：對各種事都放不下心，不利身心健康。

虎：桃花旺，跟伴侶加強交流，關係更好。

兔：運勢下滑，情緒不穩，想法太過負面。

龍：花錢要量入為出，切忌打腫臉充胖子。

蛇：有伴侶者要懂得自律，勿一腳踏兩船！

馬：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

羊：感情運欠佳，謹記金錢是買不到真愛。

猴：出行要留意交通安全，慎防意外發生。

雞：運勢好轉，保持好心情可帶來好運氣。

狗：是日沖煞，財運下降，容易上當受騙。

豬：運動要適可而止，提防因過勞而受傷。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

手紋亂意味甚麼？該如何化解？

掌紋是手相分析中的一個重要條件，可以反映人的命運、感情、智慧、事業等各方面的情況。不同的人有着不同掌紋，有的人掌紋清晰乾淨，有的人掌紋雜亂，以下一起看看掌紋亂對人有甚麼影響？

古語有「掌亂心亂，掌清心清」之說，掌紋雜亂的人，一般思維活躍，思慮周全，為人處世謹慎，但思維不集中，容易胡思亂想，心煩意亂，行每事比較操心，喜歡為別人考慮。健康方面，身體和頭腦神經存在易過敏的情況，情緒也容易受生理影響而變得多慮、多愁善感。

手相雜紋多，代表人生可能比較曲折、起伏較大，際遇變化也相對較多，比較忙碌，但是手相是可以被改變的，只要多行善事，足夠努力，並根據以下3個方式去做，便能有很大的改善。

1.多參與社交

手紋雜亂的人，容易受到環境和心情的影響，若多參加社交，可以提升人際關係，性格也隨之有正面改變。

2.培養興趣

手紋雜亂的人，容易心散，想法也多。如果可以積極培養興趣愛好，有助養成專一的能力。

3.適合晚婚

手紋雜亂的人，早婚易跟伴侶發生矛盾，所以建議晚婚較佳。