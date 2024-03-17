趙麗穎大尺度床戲遭刪剪　花絮片絕密流出網上瘋傳

內地頂流女星趙麗穎夥拍林更新的新劇《與鳳行》將於本月18日首映，不少觀眾都引頸以待。而近日網上更出現一眾「前夫哥」為趙麗穎宣傳新作的有趣截圖。所謂的「前夫哥」，其實是曾與趙麗穎合作過並組成了「最強CP」的男演員，截圖皆由網民創作，既搞笑又有創意。

只見網民以霍建華在《花千骨》的劇照為圖，扮他留言謂：「小骨，你不必在意我，師傅很好。」還有合演《楚喬傳》的竇驍醋爆說：「阿楚，你倆又幸福了，這樁婚事我不同意！」至於曾因《有翡》與趙麗穎傳出緋聞的王一博就大呻：「阿翡，你不管我了嗎？」不過講到最搞笑，一定要數與其合拍過《知否知否應是綠肥紅瘦》，更因戲生情的真前夫馮紹峰，網民為他配上文字酸爆謂：「所以現在我是老幾，我的大娘子，你給我說清楚。」

另外，趙麗穎2013年於內地上映的電影《宮鎖沉香》中飾演反派「琉璃」一角，劇中其實與男星朱梓驍有一場激情床戲，見趙麗穎僅穿着紅色肚兜跨坐在朱梓驍身上，兩人表現得都非常害羞但仍順利完成演出。惟最後因尺度太大畫面全遭刪除。惟片段拍攝花絮近日竟在網上流出，令粉絲感到心痛，表示：「為藝術犧牲然後整段刪除，是在搞笑嗎？」、「明知道尺度大會被刪，那為甚麼還要拍」。