盧廣仲相隔13年再踏紅館　唱林家謙廣東歌掀高潮

台灣歌手盧廣仲相隔13年昨晚再踏上紅館開騷，去年展開15周年巡迴演唱會均以「勵志的」作為主題，香港站延續發放正能量，昨晚《盧廣仲勵志的演唱會香港站》由《OH YEAH》揭開序幕，他向歌迷打招呼：「香港朋友好，好久不見。」全場反應熱烈，原本戴着墨鏡的他表示要看清楚大家，隨即換回眼鏡，笑說：「我看到大家完美的臉龐了。」

唱罷《愛情怎麼了嗎？》，廣仲問大家晚餐吃了甚麼？他就表示喝了會好火的湯，台下的觀眾更正是「老火湯」，他才恍然大悟。然後他拿出私伙頌缽，示範震動頻率作療癒，希望透過這些震動影嚮世界，他講笑：「大家有沒有感覺到身體有個部份在重生？」之後他拿出大聲公在唱《冒煙的燈泡》，多次走近觀眾玩自拍，拿着木結他自彈自唱《大人中》，全場陪住大合唱。到點歌環節，觀眾都早有準備，舉起手寫紙牌點唱，他以廣東話唱出林家謙的《doodoodoo》有人大叫好靚仔，他以廣東講多謝。他介紹樂手時，演奏一段勁爆音樂，之後攰到瞓在台上，十分搞笑。

Encore環節全場大合唱《我愛你》，看到觀眾的熱情，他表示：「我本身是好宅的人，是你們令我想出門。」然後唱出《不想去遠方》，有觀眾叫他除衫，他笑說已脫過了。廣仲表示：「我出道至今16周年，讓歌迷了解是非對錯之外，希望未來用我的音樂和新歌，感到有新鮮空氣在等着你。」他稱上次來港開騷已經是2018年，今次開騷並不容易，第二次紅館開騷，開心可以看到大家健健康康同在，最後三度Encore作結。

騷後廣仲被問到身材比之前大隻，他解釋疫情期間經常去朋友開設的健身室做Gym，開始操練，但沒有脫衣展示成果，因覺得自己的歌路不太適合，講笑今年年底會做新專輯，目標會放在此。自稱宅男的他，自揭試過一個月足不出戶：「只叫外賣，發覺不出門幾好，後來發現長此下去不行，畢竟歌手要出來表演，工作這16年，歌迷是我出來的動力，知道他們在等我。」

2011年在港舉行首個紅館騷，相隔13年再踏紅館，雖然他中間有來過做嘉賓，但不太記得，笑謂山頂的朋友真的好高：「歌迷反應好好，好High，每次唱都好累，因為好想唱好，好似Battle一樣。（現在好熟悉？）香港朋友真係有好獨特的Energy。」又表示希望下次再來多開幾場。今次廣仲選唱由他作曲的《doodoodoo》，指廣東歌很有難度，事前特別請香港的朋友替他逐隻字矯正發音，無萬全準備也不敢唱，不排除會創作一首廣東歌自己唱：「之前成日聽林家謙的歌，所以都很想唱，覺得他的聲音，有種好特別的氣氛。（跟他合作？）記得上次有叫過，可能他忘記了。」