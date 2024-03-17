【心理測驗】測測你的壓力來源

莫名的煩躁、焦慮不安，不自覺向家人、朋友宣泄情緒，這些都是充滿壓力的表現，但你又是否了解自己的壓力來源，以及想找到解決方法？近日在社交平台上爆紅的心理測驗，據説能透過塗鴉反映你的壓力來源，快來試試吧！

【問題】

憑直覺選出最吸引你的塗鴉！

【答案分析】

1.縱橫交錯形狀的塗鴉

如果你想畫這樣的塗鴉，代表你正處在人生十字路口上。你現在面對著兩個選擇，其中一個是你目前正在做的工作，另一個則是你的興趣或是吸引你的新事物。最主要的是，兩個選擇都有利也有弊，而且對你來說同樣重要，但這樣的糾結讓你筋疲力盡，如果能給自己時間作出成熟的決定，或是找到一個折衷的方式，對你來說才能回歸平靜與安穩。

2.波浪螺旋形的塗鴉

選擇這個塗鴉的你，目前正在為未來而努力。你的目標是擴大社交圈和手上工作規劃，但是卻有一些未完成的事件或人際關係正困擾著你。你為了全心投入目標，想要解決問題、修復關係，更重要的是，這時候應該好好跟自己對話，從過去的錯誤中學習。雖然這些事不見得會按照你想的方向走，但仍然可以從中獲得寶貴經驗。

3.網格狀的塗鴉

目前的你，正在想辦法解決一件艱辛的事，你的緊張和責任感感知了這件事的發生，因此影響了你的身體和情緒狀態。雖然你正處於緊繃狀況下，但其實這些考驗都是你的機會，讓你能夠變得更強大、擁有新目標和機會。你的眼前現在就像面對一扇鐵窗，窗後是整個世界，只要拆掉困住你的鐵欄杆，就能很快獲得新的生活。

4.捲曲紋的塗鴉

你是一個非常具有創造力、也有很大潛力的人，而且對世界有自己獨到看法。你有很多夢想，也有實現這些夢想的想法，只是你現在無法確定落實這些事項的優先次序，而感到迷茫、不知所措。不過對於創作來說，你的狀態是很典型，只要好好梳理自己的邏輯，思考自己想得到的結果和擁有的資源，就能清楚知道自己該往什麽方向走了。

5.圓圈形狀的塗鴉

你正經歷對某些事感到失望落寞、甚至憤怒生氣的過程，好像所有人事物都在跟你唱反調。這種生活的緊張感與希望破滅，或是最近發生不愉快的事有關。雖說經歷了這些負面情緒，但同時也代表你看清現實，而且所有危機都代表新轉機。現在你可能還是感到沮喪，但相信隨着時間的推移，一定能看見成果。

6.方塊交疊狀的塗鴉

你可能正處於尋求身份認同或自尊的過程，你能感覺到舊的生活正在改變，雖然你試圖堅持下去，也努力適應新生活，但還是擔心會因此跟世界脫節。事實上你的生活、事業根基都很穩固，只要制訂計劃，好好思考可能發生的問題，就能找到新可能性。

7.螺旋狀的塗鴉

目前的你正努力在生活中尋找平衡，你會希望一切都很完美，並且達到一種和諧狀態，但這樣的過程是無窮盡且複雜難解。你必須選擇接受生活本來面目，有得有失、有聚散離合、也有悲喜，更重要的是，學會接納自己所有好、以及不好的一面。如果你現在對生活感到迷茫，不知道為何而奮鬥，那就休息一段時間，好好生活與享受，盡情體會生命的美好之處。

8.垂直曲線形狀的塗鴉

你正生活在自己所創造的震盪與變動中，一方面你必須努力實現你的目標，另一方面你卻又正在經歷跌宕起伏的過程。好像所有希望和努力都被凍結在時間裏，並沒有帶來你期望已久的結果。你的目標需要花更多時間才能實現，這時如果能停下來歇一會，耐心等待、學習放鬆，休息過後再次向前努力，總有海闊天空與自在的一天。