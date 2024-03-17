CNBLUE相隔7年再開港騷！李正信猜輸包剪揼要黐鬚

韓國人氣樂隊CNBLUE昨晚（16日）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行演唱會，是他們繼2017年之後，時隔7年再以組合形式在香港開騷，而香港站亦是CNBLUE今次亞洲巡唱的海外首站。

演唱會於晚上7點開始，3子以出道曲《I'm a Loner》揭開序幕，再一口氣唱出《LOVE》、《Intuition》及《Hey You》，隊長兼主音鄭容和之後興奮大叫：「Hong Kong！Long time no see！」並帶領姜敏赫和李正信一起用廣東話說：「大家好，我哋係CNBLUE！」3人逐一用廣東話作自我介紹，鄭容和去年曾以個人身份兩度來港開唱，而姜敏赫和李正信則曾以2人姿態舉行香港見面會，李正信表示：「去年相隔多時來港見粉絲真的很開心，但果然用CNBLUE的身份來香港是最開心的！」而姜敏赫就用廣東話問：「有冇掛住我呀？」全場粉絲即以尖叫聲回應。

他們隨後再唱出《Love Light》、《You're So Fine》及《Love Cut》等歌曲，期間鄭容和多次走落台跟粉絲近距離接觸，而李正信指昨晚的指定衣着顏色是藍色：「我裏面有藍色，但畀唔到大家睇。」似乎暗示穿了藍色底褲，惹來全場起哄，他便說：「其實我係話我條頸鏈係藍色，大家到底喺度諗咩呢？」而他之後因為在猜輸包剪揼而要在面上貼上假鬍鬚演出，場面搞笑。

他們兩度Encore，唱出《Young Forever》、《Can't Stop》及《LOVE GIRL》等歌曲，鄭容和指今次在香港收到了很多能量，讓他們可以充滿力量地繼續舉行巡唱，曾在竹翠公園開唱的他又希望CNBLUE下次演唱會能在戶外舉行，姜敏赫和李正信亦承諾會多來港開騷，並用廣東話說「我愛你哋」，最後再大嗌「CNBLUE Forever」，約定粉絲下次再見。