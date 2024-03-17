林鈺洧事業重要過愛情　唔想畀框架限制演出

名模周汶錡（Kathy）、琦琦、2022香港小姐林鈺洧（Denice）、《中年好聲音》龍婷及丁文俊等今日（17日）現身鴨脷洲出席文化節活動，放水燈祈福。帶同兩位公子Jacques及Avner出席的Kathy，表示平日也習慣帶小朋友出街，故沒有難度，她説：「同佢哋講定唔可以周圍走，蕩失路要點樣做。」她指囝囝均就讀本地傳統學校，在家中亦會跟他們以中文溝通，因此囝囝中文説得一口流利中文，對中國傳統文化有一定認識：「有請補習老師，自己都要篤住佢哋做功課，小朋友始終會掛住玩唔做功課，有時都會勞氣，哈哈！」她指囝囝成績尚可，自己不會以分數去看待小朋友學業，認為鼓勵才是上策，又指就讀小三的大仔較內向：「似我細個嗰陣，我都係同記者做得多訪問先開始多嘢講。」至於就讀小一的細仔則相較外向且表演欲強：「佢好鍾意打鼓，屋企都有一套小朋友用嘅鼓。」問到會否培育細仔向演藝圈發展或跟她一樣成為模特兒？她笑指囝囝知道她的職業，更時常模仿她行Catwalk：「佢哋將來想做乜嘢順其自然，但一定要讀好書先。」

同場的Denice則表示是第2次參與是次活動，鬼妹仔的她指自己也會入鄉隨俗：「會跟公司、屋企人去拜神、拜太歲。」她表示知道有很多圈中人會「借運」增加運氣，但自己並不迷信，認為最緊要做好自己，又指早前因節目而認識了玄學家麥玲玲：「佢教我着暖色嘅衫可以增加運氣。（事業定愛情運？）我覺得係息息相關，工作多自然人緣好，人緣好就有機會有愛情。」談到工作，她指自己是多元化，不論綜藝、司儀或拍劇每樣都想試：「最鍾意係做戲。（身高會唔會有影響？）其實幾好笑，我175cm最初做Model畀人話只係啱啱好，但拍劇就有人會覺得太高，不過公司好多同事都有咁上下高度，應該冇乜問題。」