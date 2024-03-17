春天遊杭　採茶追花好逍遙

正所謂「上有天堂，下有蘇杭」，杭州最美的時節是春天；而3月下旬，更是杭州西湖龍井的採茶期，茶迷絕對不要錯過這個既能親近大自然，又能率先喝到春茶的好機會。此外，還能一睹「佛系」白蘭花、飽吸西湖天地之靈氣的粉玉蘭；以及體驗特別有儀式感的宋代點茶，一品古法的風味；又或是頭戴簪花慢步古街，逍遙玩餐飽！

西湖龍井 綠色秘境

提到杭州，就不得不提被眾多文人墨客青睞的西湖，而產自西湖一帶的龍井茶就以「色綠、香郁、味醇、形美」四絕著稱於世，貴為中國茶品之首，已有超過1,200年歷史。按照茶葉採收期劃分，可分為明前龍井、雨前龍井和一般龍井。明前龍井指的是清明前所採摘的精品茶葉，被稱為春天的第一口鮮茶，湯色嫩綠明亮，滋味乾爽鮮醇。

位於杭州西湖區的龍塢茶鎮是座千年茶鎮，茶香四溢，素有「萬擔茶鄉」之稱，也是杭州市政府認定的西湖龍井茶保護基地。光是茶園就佔地14,000平方畝，全國近7成西湖龍井產自於此。而此處遠離杭州市中心，環境清幽，空氣清新，放眼看全是綠油油的茶樹，而在茶山之間還有一汪碧綠的湖水，這時節不乏採茶工戴着斗笠、背着竹籃的忙碌身影。

前往方法不難，乘搭地鐵6號線到美院象山站A出口，再轉乘巴士1407M坐到最後一站龍塢茶村下車即可。當地有許多茶農開設的品茶體驗店、民宿等，並且可以付費體驗採茶。其中網紅茶館「葉生活茶體驗館」更有不少明星探店，如李現、王麗坤等。採茶分兩個時段，分別是上午9時至11時及下午1時至3時，時長兩小時。大家穿上採茶圍裙和帶上竹籃後，步行3分鐘就抵達茶園。採茶師傅會教大家如何採摘一茶一葉，加上3月份氣溫和陽光恰好，勞作一番也不會大汗淋漓。採好的茶葉要攤青，讓水分揮發，再進行炒茶工序，最後就可以品嘗一杯自己親自採摘炒製的茶。不過，3、4月採摘的明前龍井和雨前龍井需要按克收費才能帶走，而每年4月20日之後採摘的茶葉則任送。

前往茶園時不要錯過沿途的打卡位，好似第一個熱點是站在山上的小徑，從上往下影，就能將滿山的茶園和碧綠的水庫攝入畫面中，穿着綠色的裙裝，顯得整個畫面更清新。第二個就是暮里茶室，門外便是大片的茶園，可穿着紫色系裙裝，視覺上加強寧靜的氛圍。如果想要更特別的效果，不妨在採茶時穿上魏晉服飾，設計簡潔，顏色淡雅，自有一派風範。除此以外，附近還有光明寺水庫、西溪濕地、宋城、向日葵花海、西山森林公園等網紅景點可遊玩。

佛系玉蘭花

江南春光，少不了賞花，3月中旬便是玉蘭花開的季節，而有着杭州玉蘭花天花板之稱的便種植於法喜寺和西湖國賓館內，前者是一株「皈依佛門」的白玉蘭，後者則是享盡西湖風光的粉玉蘭。法喜寺更憑着這株明代古玉蘭火出圈，成為杭州網紅寺廟。大家可乘搭地鐵3號線至黃龍洞站，再轉接駁車前往法喜寺。

入廟後向右轉便到五觀堂，院裏亭亭玉立的玉蘭花樹齡有500年，樹高逾10米，冠幅達7.5米，盛放時猶如一把巨型花傘，而白花配上黃牆、青瓦、紅燈籠，更顯古色古香。由於遊客眾多，建議使用長焦鏡頭拍攝，畫面更加乾淨。法喜寺開放時間為早上6時30分至下午6時，門票為人民幣10元，附贈3支清香。賞花之餘，單身的朋友可以到天王殿祈求姻緣，有說十分靈驗。

粉玉蘭則位於西湖國賓館1號樓附近，只需吃個下午茶，就能獨享超出片機位，而且它位於西湖邊上，還能看到蘇堤和雷峰塔。建議戴上草帽、穿着淺色長裙，與藍天、湖水、嬌花更為相襯。大家還可以躺在草地上，運用無人機從高空往下影，就能拍出洋溢春日氣息的照片。

萬株鬱金香

位於西湖西南角的太子灣公園，每年3月20日至4月10日期間，鬱金香、洋水仙、櫻花齊放，展露春色，成為賞花好去處。最燿眼的當屬園內40萬株品種、花色各異的鬱金香，有紅的、粉的、黃的、橙的，在草坪上組成一道彩虹，在陽光的照耀下熠熠生輝，就像莫奈筆下的畫。

今年花展由3月8日至4月14日，期間公園實行遊客總量控制，可透過「無憂掌上西湖」小程式提前預約，就能輕鬆入園。建議乘搭51號巴士到蘇堤站，或者直接打車到北門或西門。西門人流較少，並且可以較快到達大草坪欣賞鬱金香。拍攝時想要避免他人搶鏡，可以選擇低角度拍攝，坐在石路旁，以花為背景；又或是側身靠近花叢，拍下俯嗅花朵的一刻。

同場加映：古風韻味

宋代點茶

劉亦菲主演的大熱劇集《夢華錄》將劇中的「宋代點茶」帶回大眾視野，原來古人喝茶特別有儀式感。在杭州就有多家茶館可體驗宋代點茶，價格實惠，更有資深高級茶藝師進行點茶技藝演示，並手把手教授。

茶藝師會先簡單講解宋代點茶歷史，介紹各個工具用法，然後就開始點茶。首後進行炙茶、碾茶、羅茶等步驟，再將極細茶末放置於盒內備用。然後，用沸水沖洗杯盞預熱飲具，再加入茶粉，以湯瓶加入小量沸水，開始調膏，茶末與沸水調至溶膠狀，再分數次注入瓶中沸水，用茶筅擊拂，終成茶湯，表面是一層厚厚的白色泡沫，有點像手搖奶茶的芝士奶蓋。最後，用茶膏在茶湯上畫上圖案，就大功告成。飲用時，只需喝上層的白色泡沫就可，感覺濃醇而不澀口。

簪花寫真

杭州保留了不少古色古香韻味的街巷，好似濮家碼頭乘坐水上巴士1號線到拱宸橋，再沿着運河走到小河直街。這條依傍着京杭大運河的街巷，延續江南古鎮一河兩岸的格局，有許多富當地特色的青磚瓦房，以及手藝工作坊、文創小店、特色咖啡店等。此外，大家還可嘗試小紅書熱議的「簪花寫真」，可提前預約小河直街的寫真館，妝容、髮型、服裝、攝影都有專人負責。大可以選擇淡綠色的服裝以凸顯溫婉氣質，而頭上的鮮花更能襯得人比花嬌。