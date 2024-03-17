陳自瑤泳池跳性感舞成熱話　羅子溢讚係最佳拍檔

藝人羅子溢與陳自瑤（Yoyo）今日（17日）出席無綫劇集《婚後事》宣傳活動，講到劇集明天踏入結局周，兩人大感不捨，子溢更賣口乖謂：「尤其劇情咁好，咁多靚女，有Yoyo陪我呢20集，如果可以再同佢飾演情侶就好，你話你喺公司入面同邊個拍檔最有火花？」Yoyo即時識做地說：「羅子溢囉！」子溢續說：「我哋由14年前喺《缺宅男女》合作，咁多年尋尋覓覓，估唔到最合拍係Yoyo。」

另外，子溢透露劇中會講到6年後的生活，他稱尤其看到劇中女兒鏡頭一轉便長大，甚為感觸，笑言現實中不希望女兒太過快高長大，而子溢為演繹6年前後的分別會化老妝，Yoyo笑謂：「會變成老夫少妻，因為講佢身體有事，機能差咗，佢會有白頭髮，我就唔使化老妝，但衣着會成熟啲。」

而Yoyo在劇中性感跳舞及在泳池仰天一幕，身材突出成為熱話，她表示：「嗰場跳舞戲，我花咗幾日去排舞，但正式拍攝場地改咗喺屋企，環境唔同晒，有走廊位又有傢俬，所以係拍攝前2、3個鐘跟跳舞老師學，我出盡力去記、去跳，所以好難忘。至於泳池戲，我拍完冇睇回放，亦唔知導演會用嗰段片，我自己睇到個效果都有少少嚇親。」子溢即稱讚對方：「你係（豐胸）代言人。」Yoyo謙稱：「都係不相伯仲，你個胸仲大過我啦！」

而Yoyo劇中角色對人母及人妻的身份感疲倦，欲放下包袱放縱自己，Yoyo坦言：「作為現代女性都幾辛苦，有時為咗家庭會冇咗自己，但我當然唔會放縱自己啦，我嘅釋放方法係投入工作。」

此外，子溢在醫院面對老父離世一場，演技大爆發，被網民推為視帝，他謙稱：「依家仲係年頭，公司之後仲會有好多劇集出街，有好多好戲嘅男演員，例如陳豪同黎耀祥，我有機會陪跑已經好開心。入行咁多年月，首次聽到咁多人認可，已經係最大得着，好多謝導演比呢個角色我突破，而唔再係演陽光男孩。」他自爆有人將他在劇中跟女演員的親熱場口，跟太太楊茜堯在《宮心計》的反應剪接成短片，他說：「我唔敢畀佢睇住，等佢心情好嘅時候先畀佢睇。」