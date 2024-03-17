陳意涵5歲仔竟然仲有胎內記憶　自爆未出世已經識細妹

台灣女星陳意涵2018年同導演許富翔結婚，婚後育有5歲囝囝「丹丹」及3歲囡囡「彤彤」嘅佢，亦不時透過社交網同粉絲分享生活點滴，而喺尋日（16日）佢更晒出仔仔囡囡嘅可愛相之餘，仲透露囝囝竟然有胎內記憶！

陳意涵喺社交網分享囝囝突然好感性咁問佢：「如果我不在了，下一次來還可以當你的小孩嗎？」面對囝囝嘅提問，陳意涵答應嘅同時亦提醒囝囝要記得媽咪嘅樣，點知囝囝竟然答道：「不然你絡我一張照片好了～我放在身上就不會忘記了！」令陳意涵忍唔住奇怪：「媽媽是長的很模糊嗎？」之後，陳意涵亦提到囝囝有次同佢講，其實喺媽咪肚入面就已經識細妹彤彤，令陳意涵疑惑道：「5歲了還會有胎內記憶嗎？」並追問囝囝：「那你們怎麼決定誰要先出來的呀？」囝囝則解釋道：「彤彤說她要去上廁所，然後我就先走了呀！」令陳意涵忍唔住笑道：「原來上廁所會耽誤這麼重要的事！」囝囝可愛嘅童言童語，亦引嚟唔少網友留言道：「所以原本媽媽可以直接兩個一起生的。」、「上個廁所變成讓媽媽辛苦兩次」外，更有網友分享自己經歷道: 「我兒子7歲了，前幾天還非常認真說着胎內記憶的事情」、「5歲還有胎內記憶哦！我兒子就是。」