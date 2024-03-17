王敏奕由「最靚小三」變師奶　自爆減肥失敗

藝人王敏奕與賴慰玲今日（17日）為無綫劇《婚後事》宣傳，賴慰玲以平底鞋示人，問到是否懷孕？她否認：「唔係，係造型師幫我襯，佢話呢對鞋最襯套衫，我問使唔使加個鞋墊，佢話唔使，有自信就得。」對於劇集進入結局周，兩人均表示不捨，在劇內遠走他鄉的賴慰玲笑言自己會「弱勢回歸」，並跟劇中妹妹王敏奕修補關係，她說：「好開心我哋係自《M Club》相隔10年再走埋一齊，無論劇內劇外都係。」

至於王敏奕劇中會由「最靚小三」變師奶，她坦言：「呢個係劇本最吸引我嘅地方，因為角色前後分別好大，對我嚟講係好大挑戰。」對於被讚靚，她笑言已不算：「拍醜咗，拍攝時肥啲同大隻啲，監製要求我減肥、但每次監製要求，我就會好大壓力，反而減唔到，但出來效果都OK。」問到現實是否能接受異性閨蜜？王敏奕認為男女有別，女生有很多私密難跟男生分享，而男人亦未必能完全理解女生，不過，賴慰玲自認男仔頭，故有不少男閨蜜。

另外，談到人氣劇《新聞女王》將開拍續集，王敏奕自言有份拍續集，並已聽過故事大綱：「係好有發揮，所以好期待，我已經預咗檔期拍攝。」