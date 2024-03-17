鮮娛糧｜鍾麗緹14歲細女初長成　仙氣美貌名模身形

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現年53歲的鍾麗緹，曾演出不少經典電影例如《破壞之王》，是不少觀眾心目中的女神。雖然近年她已淡出娛樂圈，早年更全家移居北京，不過她也不時會在社交網上分享她與第二任丈夫所生的兩位小女兒的合照。

轉眼間，她兩位囡囡已暴風成長。日前鍾麗緹的14歲細女張凱琳（Cayla）就晒出她跟朋友在餐廳吃飯的相片。相中的Cayla笑得非常盡興，甚至有點不顧儀態。不過網民視覺重點卻放在她遺傳自媽媽的超級模特兒身材，幾乎逼爆了她身穿的緊身吊帶背心，弄得底衫邊也露出來。

現年只有25歲魏浚笙（Jeffrey），絕對是近年最被公認的大帥哥，簡直風靡萬千少女中女，稱他為「妹豬殺手」亦不為過。不過近日他竟捨棄自己靚仔形象，在社交網上甫出素顏照，還說「No excuses」。

不過我相信大家應該不會被嚇壞，事關早前他已被翻出7年前拍攝關注精神健康的短片片段。當年只有19歲的他，樣子竟跟今天大有出入。不過很快Jeffrey自己就出甫，大爆自己天敵是「肥胖和水腫」。自己由細肥到大，近年靠飲齋啡，節食兼狂做運動才保持到今天的帥樣和身形。