王祖藍時隔10年再扮梁朝偉　李思捷呢個Look最難搞

由王祖藍及李思捷主持的無綫全新節目《福祿壽訓練學院》即將推出，節目採用淘汰賽制，賽程相信緊張刺激，製作組找來港姐出身的郭珮文（Juliana）及陳懿德（Rachel）扮演「辦公室助理」緩和氣氛。經過超過為期半年的招募，最終在數百名海選參賽者中，精挑細選最終極別具扮嘢潛能的入圍者接受調教，爭奪成為扮嘢接班人。

首集內，主持們已絞盡腦汁研究「扮嘢」，結果祖藍決定扮演《金手指》版梁朝偉，以及鍾景輝，而思捷則扮演鄭少秋及特朗普。「梁朝偉」造型相當突出，除了髮型及造型抄到足，祖藍更神還原偉仔戲中一個經典表情。其實祖藍2014年曾扮梁朝偉獻唱《你是如此難以忘記》，當時他在MV中的「電眼」令人一見難忘，又多了一份詼諧感，相當爆笑。今次相隔約10年再「添食」，祖藍笑言：「扮佢呢個角色有信心啲，希望大家唔好柴台啦。」

而思捷的特朗普造型最花工夫，為配合特朗普輪廓，他黐完假鼻再黐假下巴，過程相當複雜，製作組更特意為思捷黐上白毛鷹眉，整個上妝過程據知長達約個半小時，可謂花盡心思。為了保持神秘感，製作組只公開了思捷特朗普造型的making of，最後成品要留待首集出街後才有得欣賞。而祖藍扮演的「鍾景輝」，造型同樣費時，要坐定定超過半個小時黐頭套，祖藍索性邊黐邊瞓爭取時間休息﹗