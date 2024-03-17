粵饌黃花魚夠鮮　和食鹹甜好滋味

粵菜和日本菜可以說是不少香港人的喜愛菜系，粵菜中又以海鮮魚饌最為老少咸宜，無論是軟滑爽彈又紮實富口感的魚鮮都各有所好，有酒店中菜廳就推出肥美黃花魚炮製的一系列新魚饌，帶來辛酸鮮甜的粵式滋味。想簡單清新又偷閒一點的可選日式下午茶御膳，優雅細膩，讓巴絲打與親友享受悠閒餐膳。

溫馨家常味道

位於尖沙咀河內道的酒店中菜食府，主廚黃皓勤師傅嚴選肉質細嫩的黃花魚入饌，於即日至5月31日期間推出一系列的全新主題魚饌，菜式包括蝦乾雞油蒸鹹鮮、秘製酸辣脆黃魚、豆醬雞頭米毛豆炒黃魚丁、亞麻籽百花炸釀黃花魚、花膠家燒黃花魚和酸菜黃魚金銀炒飯，以多變烹調技巧展現黃花魚的獨特風味。當中的蝦乾雞油蒸鹹鮮，大廚先以粗鹽將魚醃上數小時，令魚肉稍為變身紮實，之後洗淨，加入陳年花雕酒、雞油、大蝦乾和粉皮同蒸，魚肉嫩滑而不散，墊在底層的粉皮更吸收了各種食材配料的精華，滋味沛然。秘製酸辣脆黃魚則以嫩滑的黃花魚柳入饌，炸至金黃香脆後，加入自家製酸辣汁和小量辣椒同炒，酸甜辛香又惹味，令人回味無窮。花膠家燒黃花魚更是一道充滿驚喜的「家常菜」，大廚先爆香五花腩起鑊，盛起腩肉後，放入原條黃花魚以腩肉油煎至金黃色，加入熬製兩小時的雞湯燜至入味，最後加入花膠，質感豐厚甘鮮，腩肉面層微脆肉鮮，令人一試難忘。酸菜黃魚金銀炒飯將炸香黃花魚粒、蛋白、彩椒等材料炒至粒粒分明，之後放入酸爽開胃的酸菜炒至乾身，綴以金黃瑤柱絲，色澤搶眼，味道層次分明。

洋溢京都風御膳

好多喜歡日本的巴絲打都愛到京都，位於銅鑼灣的一間主打廚師發辦的日本菜餐廳，最新就推出全新的京都風「賞•御品」日式下午茶御膳（二人前/需兩天前預訂），洋溢和風優雅及充滿禪意的意境。下午茶御膳有10款以日式庭園為設計靈感創作的點心，包括3道精緻的「お摘み」鹹品點心，有雜錦天婦羅、蟹粉迷你丼及蟹膏松葉蟹腳，另有「甘味」的甜品7品，當中6款猶如藝術品般精美的甜品叫人愛不釋手，當中有香印提子拿破崙、提子寒天、和栗麻薯蒙布朗、肉桂香蕉泡芙、黑朱古力Tiramisu、日式紅酒洋梨及Homemade迷你芝士蛋糕。