林子善幫流浪動物執屍 　到深水埗「洗樓」派物資

由視后江美儀與林子善參與的無綫綜藝節目《一個好人》即將推出，二人深入了解來自不同階層及背景的好人好事，體驗箇中可貴之處，同時帶出社會上一些被忽略的人和事。

首集內子善分別拜訪了義務幫流浪動物執屍的文哥，與年僅14歲便組織義工團的潘浠淳。貨車司機文哥幫助往生動物有尊嚴地走到彩虹橋已有5、6年，當中除付出不少心力和時間，火化動物費用亦不便宜，文哥更因此欠下十多萬債務。子善跟隨文哥為貓咪屍體善後，他坦言﹕「真係有啲驚，如果有咩暈低，文哥你唔使理我！」貓咪屍體處於陡峭的山坡，子善不慎絆到腳差點仆倒，二人然後又將流浪狗屍體送往火化。雖然文哥處理屍體時看似輕描淡寫，但只是努力壓抑傷痛，直到撳掣火化後才落下男兒淚，同樣感性的子善亦坦言撳掣一刻感覺可惜又感觸。

至於浠淳則到深水埗「洗樓」，向劏房人士派發物資，期間帶着大包細袋，但他不單沒有呻攰，更堅持逐家逐戶拍門送物資。子善見狀不禁嗌慚愧：「一個14歲小朋友，有咁大勇氣同愛心，我呢個Uncle仲成日話自己充滿愛同正能量，佢嘅層次好高。」而第二集內，子善分別拜訪了義務幫助無家者的江浩文（文仔），以及寄養家庭龔家。曾經是無家者的文仔，因為經歷過所以特別有深刻感受，談到一直致力服務無家者，他說：「我成日都話唔想放棄佢哋，如果我放棄咗呢班無家者，就好似放棄咗當年嘅自己咁，我當佢哋係屋企人，幫得幾多得幾多！」

而龔家由2011年開始接待第一個BB，到2024年已照顧了合共32個可愛小寶寶，身為龔家女主人的Linda曾經患了一場大病，走過鬼門關後，她深悟活在當下的道理：「我都唔知自己仲有幾多日子，醫生冇講過我已經好番，唔會畀我停打標靶藥，如果咁樣，我不如用自己能力去做開心嘅事。」身為人父的子善眼濕濕說：「自從我個女出世之後，佢將我嘅眼光爆開咗，佢係一個生命，點可以生咗佢出嚟，咁唔負責就掉低佢，喺我字典係唔容許。」