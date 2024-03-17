古天樂矢志拓展娛樂版圖　下一步東南亞市場

藝人古天樂（古仔）今晚（17日）以會長身份出席「香港電影工作者總會2024年春茗晚宴17+」，今次是古仔上任後首個春茗，身為多個電影工會會長的他笑言今晚應該是最後一個春茗，問到會否感分身乏術？他說：「冇，唔覺得攰，做咗會長可以為業界服務係我嘅光榮。（會有咩計劃幫助業界？）都要睇市場變化而決定，要睇市場走向同趨勢，近年有個現象係好多年輕導演，佢哋都好有熱誠。」問到其公司會否拓展海外場？他指在泰國及馬來西亞向來有公司，至於其電影王國會否殺入東南亞？他坦言：「有機會，一步步來。」

另外，提到早前古仔被拍到在泰國拜四面佛及為網台主持拍攝綜藝，他說：「我係去泰國做嘢，但都拍咗旅遊綜藝，試啲新嘢，係我第一次拍感覺幾開心，唔止係喺辦公室開會咁悶，出去行吓感受吓個氣氛，當係體驗吓，依家都好興拍短片。（會唔會拍多啲綜藝？）拍一個就夠。（你自己開綜藝節目做主持？）冇，暫時未有呢個想法。」

胡定欣亦有現身，她透露由於有份演出電影《臨時劫案》，故獲邀出席春茗，很開心能跟電影人聚首一堂，她坦言希望有更多機會在電影界發展：「都想出席多啲電影活動，畀大家認識我。（會唔會主動出擊？）我都想，因為拍劇成日暱埋，唔係認得好多人，都要出席多啲活動，畀大家見到我真人，一齊溝通，而唔係透過電視劇識我。（貴為視后，要你試鏡你介唔介意？）唔介意，試得鏡嘅角色應該好重要。」定欣表示不會分電視或電影，只要有工作都會接洽：「當然我喺電視已累積咗好多，希望電影上多啲機會。」問到是否認識古天樂？她指在不同場合都有跟對方接觸過，至於會否向自推薦演出？定欣謂：「邵氏都有電影，首要都係拍公司電影。」工作方面，她透露現時為劇集《巾幗梟雄之懸崖》做配音等後期工作，預計年尾播出。