福永麻耶 誓做情色偶像

做人最忌渾渾噩噩，識得為自己定下有望實現嘅人生目標，先會有動力向前邁進，難怪有唔少日本寫真界新人都會以業內嘅頂級天后為奮鬥目標，好似今日要介紹嘅福永麻耶，就希望自己成為第二個森咲智美！

有波又有籮

呢個世界，有人喜歡巨乳，亦有人鍾意美尻，難怪日本寫真界湧現唔少靠靚股食胡嘅女優，好似倉持由香同安枝瞳，雖然只得貧乳，但佢哋嘅屁股又圓又大又夠翹，所以有足夠吸引力，同一班巨乳女優爭妍鬥麗。至於現年24歲嘅福永麻耶，可以話係有波又有籮，目標觀眾群真係闊好多！講真，麻耶個樣唔算好靚女，未必有好多人Buy，但勝在笑容親切，成個鄰家姐姐咁款，最緊要係身材搭夠，上圍有對飽滿G奶，屁股又好有肉地，加埋肌膚鮮嫩白滑，令呢個豪華臀更加吸睛！

向目標奮鬥

福永麻耶喺上年加入寫真女優行列，起步至今發展算係唔錯，好快獲得唔少雜誌同媒體賞識，頻頻獲邀影相做訪問。與此同時，成日喺攝影會活動現身嘅麻耶，早排參加選美活動「第四屆Sanspo GoGo女王」，順利贏得評審團特別獎，可以話為寫真事業打下一個良好基礎。查實麻耶為咗做好寫真女優呢份工，付出咗唔少努力，除咗Keep住做運動，令身材變得更弗更養眼，仲會參考一位知名前輩嘅演出，佢就係有「過激情色偶像」之稱嘅森咲智美。原來麻耶一向視智美為偶像，所以入行後亦以對方為模仿對象，仲話好想趁智美走咗去結婚生仔而繼承其地位添！