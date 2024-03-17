奬門人︱羅子溢啜乒乓波有外母喺度唔敢亂來　同陳家樂咀就算數

無綫節目《獎門人 Happy Easter 感謝祭》嘉賓名單相當豐富，分別有英皇電影《出租家人》演員包括陳家樂、恬妞、方力申、周家怡、許靖韻及艾妮，出戰對決劇集《婚後事》演員包括羅子溢、陳自瑤、賴慰玲、羅天宇、谷婭溦和區明妙。

首個遊戲「開心無敵啜乒乓」已經笑料百出，久未亮相的恬妞獲獎門人厚待，啜乒乓波時不但可以手口並用，更不限時讓她任啜唔嬲！而羅子溢對戰許靖韻時，「獎老」錢嘉樂笑問：「有冇同老婆備案呀？」子溢搞笑謂：「今日我外母喺度！」之後子溢再對戰陳家樂，兩人鬥啜時非常肉緊，多番上演「男男咀嘴」，引得全場嘩聲四起！

「開心無敵傳紫菜」時，恬妞為了宣傳新戲完全豁出去，親自上場與獎門人啜紫菜，「獎老」林秀怡竟膽生毛自薦上場：「媽咪話人一世物一世，咩都要試吓嘛！」獎門人與恬妞傳紫菜時肉緊到扭晒頸，相反傳到秀怡時，獎門人一面嫌棄兼推開秀怡，場面搞笑。而陳自瑤（Yoyo）與羅子溢在「開心無敵落大閘」大晒演技，戲裏戲外同樣合拍的他們先上演「親熱戲」，之後子溢化身「力王」公主抱Yoyo，然後再4腳交纏演繹「鉸剪腳」，最後子溢腿張開扮生BB，二玩得非常落力，笑聲充斥全場。

「開心無敵開口中」戰況相當激烈，《出》片導演劉偉恒被拉落水玩埋一份，當中成眾矢之的陳家樂慘遭圍攻，之後大混戰演變成追逐大戰，羅天宇在追子溢時不慎跣低！最後的「開心無敵彈遮遮」，賴慰玲瘋狂亂噏廿四答問題，激到獎門人紮紮跳大嗌：「唔好畀佢返嚟，淋到冇水為止！」