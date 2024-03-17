衛詩雅被誤當佗B連詩雅　陳家樂作狀摸肚

藝人陳家樂與衛詩雅今晚（17日）現身春茗，早前薛家燕誤將衛詩雅當成陳家樂的太太連詩雅，並恭喜她懷孕，今晚合照時，家樂作狀摸着衛詩雅的肚子，非常入戲。

衛詩雅坦言至今經常有人將她與連詩雅混淆，覺得非常有趣，問到會否改名？她說：「唔改喇，之前啲人將我同衛詩混淆，我試過由衛詩雅變詩雅，但依家都係避唔到。」至於家樂剛由日本返港，他稱此行並非刻意去旅遊：「因為我媽咪身體有事，經人介紹，透過視像睇緊一個日本醫生，但我覺得面對面會溝通得好啲，所以就同父母去日本，咁啱太太嘅工作臨時取消咗，所以就一齊去。媽咪依家嘅身體托賴還好，佢知道有得抱孫好開心，佢想湊孫，不過我唔會畀佢湊，因為唔想佢咁辛苦，加上聽得太多關於湊小朋友引致婆媳糾紛，雖然佢唔會，因為我媽咪係個好先進嘅人。」他透露已找了陪月，但價錢不菲：「原來陪月係好貴，普通一個都要7萬左右，而且好搶手，我一開始搵咗6、7個都話冇期，後來經人介紹先搵到。」衛詩雅聞言表示自己媽咪學過陪月，家樂無奈說：「你唔早講！」問到為何不叫陳母幫手？他說：「媽咪都會幫手，但好難24小時，因為我好大機會喺BB出世嘅時候唔喺香港，7月預產期，我7月同8月要飛馬來西亞拍戲，所以好擔心。」

另外，衛詩雅有份提名金像獎最佳女主角，她直言還未挑選戰衣：「因為我嚟緊會飛泰國旅行，我有少少擔心會曬黑，所以到時先算。」家樂笑言若她曬黑了變「黑詩」，自己太太則是「白詩」，正好區分開來。